Большая норильская экспедиция может продолжиться в 2021 году

По данным ТАСС, руководитель экспедиции Николай Юркевич надеется на продолжение исследовательских работ на территории Таймыра, чтобы и дальше наблюдать экологическое состояние Норильска.

«Очень надеемся, что это будут многолетние наблюдения, мониторинговые работы. Уже предварительно мы говорили о каких-то совместных проектах с объединённой дирекцией «Заповедников Таймыра» и с Норильским индустриальным институтом», - сказал Юркевич.