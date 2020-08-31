МАУ ИЦ «Норильские новости»

Большая норильская экспедиция может продолжиться в 2021 году

Большая норильская экспедиция может продолжиться в 2021 году

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Большая норильская экспедиция может продолжиться в 2021 году

Специалисты рассчитывают, что эта экспедиция будет продолжаться в целях многолетнего наблюдения.

Большая норильская экспедиция может продолжиться в 2021 году

По данным ТАСС, руководитель экспедиции Николай Юркевич надеется на продолжение исследовательских работ на территории Таймыра, чтобы и дальше наблюдать экологическое состояние Норильска.

«Очень надеемся, что это будут многолетние наблюдения, мониторинговые работы. Уже предварительно мы говорили о каких-то совместных проектах с объединённой дирекцией «Заповедников Таймыра» и с Норильским индустриальным институтом», - сказал Юркевич.

31 августа в 17:18 240
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