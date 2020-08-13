Большая норильская экспедиция подходит к концу

Финальным пунктом для отряда гидробиологов стало озеро Пясино. Крайний день сбора проб стал очень тяжелым. Экспедиторы работали не покладая рук 14 часов. За весь период отряд для сбора проб прошел 13 пунктов, где отбирали образцы воды, придонных осадков и верхнего слоя донных отложений.



Отряд «Наземная экосистема» финишировал на реке Пясина. За всю экспедицию отряд прошел более 1000 километров, от ручья Безымянный до Карского моря.



«Количество исследований очень большое. Та же самая вода будет оцениваться и на содержание нефтепродуктов, и на содержание тяжелых металлов, микроэлементов, будут проходить гидробиологические исследования на содержание бентоса и так далее. Аналогично будет проводиться работа по почвам и по донным отложениям (органическая и неорганическая химия). Поэтому количество проб достаточно большое», - прокомментировал Николай Юркевич, к.т.н., заведующий лабораторией эколого-экономического моделирования техногенных систем Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, и руководитель полевого этапа Большой норильской экспедиции.



Все отобранные образцы уже отправлены в институты для дальнейшего исследования. «Общее количество проб у нас сейчас более 1500 общим весом порядка 300 килограммов», - поделился Николай Юрьевич.



Один из исследователей поделился своими впечатлениями об экспедиции: «До этого я ездил только в командировки по Якутии, а это моя первая большая экспедиция. Видеть новые места и знакомиться с людьми очень интересно. Так что я счастлив, что оказался здесь и могу быть причастен к такой работе», - признался аспирант из Якутска Семён Сивцев.