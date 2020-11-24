Большая распродажа от авиакомпании NordStar
Большая распродажа от авиакомпании NordStar
Распродажа будет проходить с 27 по 29 ноября.
В акции участвуют регулярные рейсы авиакомпании. Приобрести билет по специальной цене можно на официальном сайте NordStar.
Акция действует на следующие авианаправления с 27 ноября 2020 года по 27 марта 2021 года:
Новосибирск — Краснодар — Новосибирск — от 5 499 руб.
Екатеринбург — Ростов-на-Дону — Екатеринбург — от 499 руб.
Москва — Минеральные Воды — Москва — от 899 руб.
Москва — Сочи — Москва — от 899 руб.
Москва — Махачкала — Москва — от 999 руб.
Москва — Санкт-Петербург — Москва — от 799 руб.
Москва — Красноярск — Москва — от 2999 руб.
Красноярск — Байкит — Красноярск — 6499 руб.
Красноярск — Тура — Красноярск — 9499 руб.
Красноярск — Ванавара — Красноярск — 7499 руб.
Норильск — Москва — Норильск — от 11 999 руб.
Норильск — Санкт-Петербург — Норильск — от 11 499 руб.
Норильск — Абакан — Норильск — от 10 499 руб.
Норильск — Краснодар — Норильск — от 10 999 руб.
Норильск — Новосибирск — Норильск — от 7 999 руб.
Норильск — Ростов-на-Дону — Норильск — от 11 499 руб.
Норильск — Екатеринбург — Норильск — от 11 499 руб.
Норильск — Уфа — Норильск — от 12 499 руб.
Норильск — Сочи — Норильск — от 12 499 руб.
Норильск — Минеральные Воды — Норильск — от 11 499 руб.
Цена авиабилетов указана в одну сторону, с учётом скидки, но не включая дополнительные сборы. Количество билетов по спецтарифам ограничено.