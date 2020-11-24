Большая распродажа от авиакомпании NordStar

В акции участвуют регулярные рейсы авиакомпании. Приобрести билет по специальной цене можно на официальном сайте NordStar.

Акция действует на следующие авианаправления с 27 ноября 2020 года по 27 марта 2021 года:

Новосибирск — Краснодар — Новосибирск — от 5 499 руб.

Екатеринбург — Ростов-на-Дону — Екатеринбург — от 499 руб.

Москва — Минеральные Воды — Москва — от 899 руб.

Москва — Сочи — Москва — от 899 руб.

Москва — Махачкала — Москва — от 999 руб.

Москва — Санкт-Петербург — Москва — от 799 руб.

Москва — Красноярск — Москва — от 2999 руб.

Красноярск — Байкит — Красноярск — 6499 руб.

Красноярск — Тура — Красноярск — 9499 руб.

Красноярск — Ванавара — Красноярск — 7499 руб.

Норильск — Москва — Норильск — от 11 999 руб.

Норильск — Санкт-Петербург — Норильск — от 11 499 руб.

Норильск — Абакан — Норильск — от 10 499 руб.

Норильск — Краснодар — Норильск — от 10 999 руб.

Норильск — Новосибирск — Норильск — от 7 999 руб.

Норильск — Ростов-на-Дону — Норильск — от 11 499 руб.

Норильск — Екатеринбург — Норильск — от 11 499 руб.

Норильск — Уфа — Норильск — от 12 499 руб.

Норильск — Сочи — Норильск — от 12 499 руб.

Норильск — Минеральные Воды — Норильск — от 11 499 руб.

Цена авиабилетов указана в одну сторону, с учётом скидки, но не включая дополнительные сборы. Количество билетов по спецтарифам ограничено.