Большая Норильская экспедиция не закончена

Напомним, первый сезон экспедиции стартовал летом прошлого года. Учёные из 14 институтов собрали множество проб и образцов для исследования состояния экосистемы после масштабной аварии на ТЭЦ-3, которая произошла в мае 2020-го. Уже в декабре учёные подвели итоги, после чего был создан научно-исследовательский центр «Экология» на базе Сибирского отделения Российской академии наук - для решения индустриальных задач, связанных с экологией. Сегодня в центре уже разрабатывают планы на нынешний год, их представят «Норникелю».

В приоритете у учёных - исследование вечной мерзлоты, ведь именно растепление почвы стало причиной аварии на ТЭЦ. Предыдущая экспедиция уже подтвердила данную версию. Специалисты методом электротомографии и георадиолокации получили двухмерные геоэлектрические модели грунта. Они выяснили, что растепление началось после того, как нефтехранилище ввели в эксплуатацию в 80-х годах прошлого века. И процесс таяния не стоит на месте.

- Предполагается создать программно-аппаратный комплекс, на базе которого можно будет проводить мониторинг состояния инженерных конструкций и сооружений в зоне вечной мерзлоты. Под такие работы будет создана проектная команда учёных, - рассказал Николай Юркевич, заведующий лабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН.

Учёный состав экспедиции обновится, в неё войдут ещё больше компетентных специалистов из институтов Сибирского отделения РАН. Они займутся самыми востребованными и актуальными для «Норникеля» и территории изысканиями.

- Нас интересуют и фоновые показатели по самым разным соединениям и химическим элементам, и поведение мерзлоты, и уровень загрязнений, - отметил руководитель научно-исследовательского центра «Экология».

Несмотря на то, что исследования более двух тысяч образцов, собранных ранее, позволили прояснить текущую обстановку на Таймыре, появилось множество вопросов. Например, пробы, собранные на озере Пясино показали наличие нефтепродуктов, состав которых не соответствует составу дизтоплива, разлившегося на ТЭЦ.

- Очевидно, что обнаруженные в озере углеводороды совсем иного происхождения - как природного, так и техногенного. Валовое значение, полученное некоторыми организациями в дельтах рек и на загрязнённых участках, суммарное, общее. Вычленить из этого массива техногенные вкрапления, понять их происхождение, разбить по группам в зависимости от генезиса, обосновать разделение - это одна из задач экспедиции этого года, - отмечает Николай Юркевич.

Напомним, Большая Норильская экспедиция удостоилась международной премии Eventiada IPRA GWA как лучший проект в поддержку защиты и восстановления экосистем суши и содействия их рациональному использованию и препятствию утраты биоразнообразия.