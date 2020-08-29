Большая норильская экспедиция подходит к концу

Заключительной точкой станет сбор донных отложений озера Пясино. По данным ТАСС, в ближайшее время экспедиция завершится.

«Все пять отрядов фактически закончили работу, сейчас мы ожидаем, что несколько точек отработает отряд Института геологии и минералогии, у них по плану работы на озере Пясино, они отбирают колонки донных отложений», - сказал Николай Юркевич, руководитель экспедиционного отряда.

Благодаря хорошей погоде экспедиция закончится раньше, чем планировали сами экспедиторы. Поэтому первые результаты будут известны уже в декабре.

«Работы выполнены в полном объёме, все зоны интереса уже были отработаны, в том числе дальние заброски на Карское море. Образцы проб уже в основном доставлены по институтам, уже начаты работы в лабораториях», - добавил Юркевич.

Напомним, что сама экспедиция стартовала в июле, и до сих пор учёные собирают пробы донных отложений, образцы растений и почв. Состоит БНЭ из 14 институтов Сибирского отделения РАН. На данный момент завершается только первый этап, далее учёные будут исследовать взятые образцы в лабораториях.