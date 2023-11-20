Больше 20 домов Норильска не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Отсутствие паспортов готовности ещё не означает, что в домах нет отопления, отмечает Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству:

- Отопление в них, конечно, запущено, но несвоевременно и с нарушениями. На днях мы провели совещание, на котором присутствовали представители Стройнадзора, ресурсоснабжающих и сетевых организаций, управляющих компаний. Основным вопросом стала подготовка к отопительному периоду и учёт имеющихся замечаний. Мы сделали акцент на работе УК «Северный управдом» - по этому поводу поступает множество обращений от жильцов. Из 35 домов, которые обслуживает компания, около половины не получили документ о готовности к отопительному сезону.

Компании вынесено предупреждение и требование устранить нарушения до 15 декабря. Если УК не уложится в срок, надзорные органы начнут процесс понуждения её к этому, говорят в управлении городского хозяйства администрации Норильска.

В «Северном управдоме» ссылаются на проблемы, возникшие у подрядчика, однако Константин Купреенко считает, что УК, будучи заказчиком, слабо контролировала ход работ, а подрядчик в свою очередь не привлёк к ремонтам достаточное число сотрудников:

- Процедуру выбора подрядчика провели заблаговременно, вовремя привезли оборудование, какая-то часть его уже была на территории района. Так что я считаю неправильным сваливать всё на исполнителя работ. Возьмем для сравнения УК «Город», также работающую в Кайеркане: эта компания вела аналогичные работы и сумела уложиться в срок.

В УГХ отмечают, что, учитывая число недовольных жителей домов, находящихся в ведении «Северного управдома», не удивятся решению собственников о смене УК. Эта процедура предусмотрена законодательством, для её проведения достаточно собрать большинство голосов собственников жилья в доме (51% и более), а протокол голосования направить в новую управляющую компанию и в Стройнадзор. Вскоре собственникам должно будет прийти уведомление о смене управляющей компании.

В УГХ также отметили, что ещё две управляющие организации города не уложились в график получения паспортов готовности к отопительному сезону на свои дома, хотя количество таких объектов у них не столь велико.

- Из 859 жилых домов Норильска чуть больше 20 не имеют необходимого документа. Львиная их доля, как мы видим, расположена на территории «Северного управдома». Подобные здания есть также у «Нордсервиса» и «Талнахбыта», но эти УК уже устранили полученные замечания, - резюмировал Константин Купреенко.