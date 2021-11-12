Больше 400 водителей оштрафовали с начала года норильские автоинспекторы

Дорожные полицейские напоминают, что за управление транспортным средством без водительских прав и соответствующей категории предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. Владелец машины, передавший транспорт такому водителю, также будет наказан – ему придётся заплатить в государственную казну 30 000 рублей.

Госавтоинспекция Норильска призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, садиться за руль только после обучения в автошколе и получения водительского удостоверения соответствующей категории.