Больше полусотни единиц техники будет занято на снегоуборке городских улиц
Больше полусотни единиц техники будет занято на снегоуборке городских улиц
Сезон зимнего содержания дорог только начинается, потому на линию вышли не все машины.
Об этом рассказал Евгений Болгов, начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора». Он пояснил, что период зимнего содержания улиц стартовал 1 октября: техника традиционно занята срезкой и вывозом снега, а также противогололёдной посыпкой дорог. Во всех районах города работает один подрядчик – «Илан-Норильск», в его арсенале - 11 грейдеров, 5 шнекороторных погрузчиков, 5 больших погрузчиков, 5 – малых, 17 самосвалов, 10 дорожных пескоразбрасывателей.
- Из-за длинного лета асфальтные работы велись до конца сентября, потому к настоящему моменту ещё не всю технику переоборудовали под зимнее содержание. Постепенно это сделаем. Кроме того, происходит замена старых машин на новые, поскольку велик их износ из-за круглосуточной занятости. Причём ночью объём работы не меньше, чем днём. Буквально на днях поступила новая техника, сейчас её оформляют, и вскоре она выйдет на линию, - отметил Евгений Болгов.
В первую очередь очищаются крупнейшие магистрали города, несущие основную пешеходную и транспортную нагрузку, затем техника занимается очисткой остальных улиц. На особенно сложных участках светофор переводится в жёлтый мигающий режим, чтобы движение транспорта шло без остановки.
Евгений Болгов напомнил, что правила позволяют оставлять у одного края дороги снежный вал, который вывозится позже. Ширина его не должна превышать полутора метров.
- Складирование в наших условиях допускается, потому что снегопады бывают длительными, а техники не хватает, чтобы одновременно очистить и вывезти снег со всех дорог, - отмечает он. – Плюс в метель или снегопад снижается и активность дорожной посыпки: базальтовая крошка засыпается в считанные минуты.
Горожане могут оставлять свои заявки на очистку самых сложных участков диспетчеру «Илан-Норильска», либо оперативным дежурным УЖКХ, которые передадут эти адреса подрядчику. Он должен очистить участки по мере возможности, уточнили в «Норильскавтодоре», - срок зависит от удалённости участка и загруженности техники.