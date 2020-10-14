Больше полусотни единиц техники будет занято на снегоуборке городских улиц

Об этом рассказал Евгений Болгов, начальник отдела содержания автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора». Он пояснил, что период зимнего содержания улиц стартовал 1 октября: техника традиционно занята срезкой и вывозом снега, а также противогололёдной посыпкой дорог. Во всех районах города работает один подрядчик – «Илан-Норильск», в его арсенале - 11 грейдеров, 5 шнекороторных погрузчиков, 5 больших погрузчиков, 5 – малых, 17 самосвалов, 10 дорожных пескоразбрасывателей.

- Из-за длинного лета асфальтные работы велись до конца сентября, потому к настоящему моменту ещё не всю технику переоборудовали под зимнее содержание. Постепенно это сделаем. Кроме того, происходит замена старых машин на новые, поскольку велик их износ из-за круглосуточной занятости. Причём ночью объём работы не меньше, чем днём. Буквально на днях поступила новая техника, сейчас её оформляют, и вскоре она выйдет на линию, - отметил Евгений Болгов.

В первую очередь очищаются крупнейшие магистрали города, несущие основную пешеходную и транспортную нагрузку, затем техника занимается очисткой остальных улиц. На особенно сложных участках светофор переводится в жёлтый мигающий режим, чтобы движение транспорта шло без остановки.

Евгений Болгов напомнил, что правила позволяют оставлять у одного края дороги снежный вал, который вывозится позже. Ширина его не должна превышать полутора метров.

- Складирование в наших условиях допускается, потому что снегопады бывают длительными, а техники не хватает, чтобы одновременно очистить и вывезти снег со всех дорог, - отмечает он. – Плюс в метель или снегопад снижается и активность дорожной посыпки: базальтовая крошка засыпается в считанные минуты.

Горожане могут оставлять свои заявки на очистку самых сложных участков диспетчеру «Илан-Норильска», либо оперативным дежурным УЖКХ, которые передадут эти адреса подрядчику. Он должен очистить участки по мере возможности, уточнили в «Норильскавтодоре», - срок зависит от удалённости участка и загруженности техники.