Большое человеческое «Сибо»

К чести подрядчика стоит отметить, что надпись «Сибо врачам» красовалась недолго. Буквально через пару часов после падения начались работы по её восстановлению. На данный момент стела полностью восстановлена и приведена в должный вид. Попутно рабочие очистили благодарственную надпись от налипшего на неё за выходные снега и придали изваянию должный лоск.

Как пояснил подрядчик, буквы упали из-за тёплой погоды и шквального ветра. Кроме того, первый слог фразы был установлен вблизи коллектора теплотрассы, и основание просто подтаяло. После падения буквы остались целыми. Их вернули на место и укрепили основание. По словам скульпторов, повториться происшествие не должно.

Гарантия на все ледяные изваяния — два месяца. В этот период ледяные украшения города восстанавливаются за счёт подрядчика.