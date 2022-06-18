— Уже можно подводить итоги учебного года. Михаил Иванович, как он прошёл, и часто ли коронавирус вставлял «палки в колёса»?

– Да, этот год был непростым, хотя легче, чем 2020–й. Многие ограничения сняли. Если вы помните, пандемию мы начинали с приостановки тренировочного процесса. Здесь нужно отдать должное нашим тренерам, которые быстро овладели дистанционными методами обучения: снимали видеоролики, отправляли их в группы, и таким образом занятия не прекращались. На втором этапе снятия ограничений нам разрешили тренировочный процесс, но оставались ограничения по присутствию зрителей на соревнованиях. На третьем этапе все запреты были сняты, и мы стали проводить соревнования и тренировки в полном объёме. В мае у нас прошли переводные экзамены, которые сдают все воспитанники спортивных школ, после чего переходят на следующий этап подготовки.

– По каким показателям оценивают работу спортивных учреждений и самого управления по спорту?

– Управление по спорту реализует муниципальную программу развития физической культуры и спорта в Норильске, и в ней есть чёткие индикаторы, по которым оценивается наша работа. В первую очередь, это охват жителей и занятиями физкультурой, и здесь важную роль играет работа секций наших спортсооружений. Также у нас реализуется программа занятий по физкультуре и спорту для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь тоже есть свой показатель: охват таких людей от общего числа населения на территории и сколько из них занимается у нас. Здесь цифра стабильная, и это доказывает, что в наших спортсооружениях услуги доступны для всех. Ещё один показатель — количество обучающихся в спортшколах, которые вошли в программу спортивной подготовки. И он ежегодно растёт.

– Какие достижения норильских спортсменов вы можете отметить?

– В этом сезоне у нас был большой прорыв в женском баскетболе: команда девушек, которая выезжала на краевое первенство, стала призёром и вышла на Сибирский федеральный округ. В этом виде спорта у нас таких достижений не было последние 15 лет. В спортивной гимнастике у нас звёздочка — Сергей Михно, призёр первенства России. Он прошёл все ступени краевых соревнований и Сибирского федерального округа, а теперь представляет Норильск на более высоких состязаниях. У нас есть достижения в спортивной борьбе, боксе, легкой атлетике и плавании. Это тоже заметный прорыв после большого застоя, за последние 10 лет я не помню таких успехов. На вечере, где мы подводим итоги года, в этот раз было больше 120 номинантов.

– В 2022 году из городского бюджета на развитие спорта выделен миллиард рублей. Назовите ключевые статьи расходов.

– В миллиард рублей входит и содержание спортивных сооружений, и фонд оплаты труда сотрудников. А если говорить чисто о спорте, то это выездные соревнования и спортивно–массовая работа на территории. Сумма на эти цели составляет порядка 21 миллиона рублей. Спортмассовая работа ведётся по календарному плану, там более 500 соревнований и мероприятий.

– В апреле в программу развития физкультуры и спорта были внесены изменения и выделены для неё дополнительные средства — 14 миллионов рублей. Для чего они предназначены?

– Мы каждый год обращаемся за дополнительными средствами в случае удачного выступления наших спортсменов на краевых соревнованиях. Их необходимо командировать на дальнейшие состязания Сибирского федерального округа, первенства России и т.д.. В наших спортшколах ребята занимаются 22 видами спорта, дополнительные средства выделены на выезды спортсменов, представляющих 19 направлений.

– К нам на соревнования тоже приезжают спортсмены из других регионов. Кто в этом году побывал в нашем городе?

– Опытные тренеры по хоккею в рамках традиционного благотворительного матча с участием «Красной машины» провели мастер–классы для наших юных спортсменов. Также приезжали две юношеские команды по хоккею, они сыграли в мини–турнире с нашими ребятами. Не так давно в рудной столице состоялись два турнира по инициативе директора спортивного комплекса «Талнах» Алексея Лягина. На фестиваль спортивной борьбы была приглашена сборная Новосибирска за счёт принимающей стороны. В турнире участвовали дзюдоисты, самбисты, представители вольной и греко–римской борьбы. В турнире по боксу также приняла участие новосибирская сборная, там довольно сильная школа.

– В Норильске есть свои традиционные соревнования. Какие ключевые события этого сезона вы бы выделили?

– Вспомните подарок от «Норникеля» — футбольный фестиваль в день рождения «Айки». К нам приезжали настоящие звёзды кожаного мяча, которые провели товарищеский матч с местными командами. У тренеров была возможность повысить свою квалификацию, а для детей организовали несколько мастер–классов. Градообразующее предприятие также приглашало к нам баскетболистов ЦСКА, получился отличный матч, незабываемое шоу, и, опять–таки, прошёл семинар для тренеров, и молодёжи уделили внимание. «Норникель» вообще оказывает большую поддержку спорту на территории, ежегодно проходит спартакиада для работников Заполярного филиала, где принимают участие многие горожане. Немало зрителей собирают матчи мини–футбольного клуба «Норильский никель». Наши организации регулярно подают свои проекты на гранты благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля», защищают их и получают поддержку. Например, Федерация греко–римской борьбы на эти средства провела спортивный праздник в физкультурно–оздоровительном комплексе «Айка».

– А «Айка» доступна для проведения муниципальных мероприятий?

– Мы наладили партнёрские отношения с этим спорткомплексом, нас включили в их годовой план с несколькими мероприятиями — это турниры по греко–римской борьбе и боксу. Хотим там провести и соревнования с участием лучших представителей спортивных федераций города. В Норильске формируется федерация по волейболу, у нас хороший уровень в этом виде. Взрослые спортсмены вышли с инициативой организовать «Турнир четырёх» для сильнейших команд города, «Айка» их поддержала.

– В каком состоянии находятся наши спортивные сооружения, и какие планы по ним на текущий год?

– Большинство наших объектов построены сорок и более лет назад. Наши спорткомплексы мы ежегодно ремонтируем, в первую очередь стараемся устранить критические моменты. А несколько спортивных объектов попали в план реновации Норильска, здесь уже речь идёт о капитальном ремонте. В их числе Дворец спорта «Арктика». В комплексном плане он числится с 2024 года, но ставить его на капремонт нужно, когда в городе появится альтернатива ему, например, Ледовая арена, которая числится в комплексном плане.

– Как сказалось закрытие лыжной базы «Оль–Гуль» на тренировочном процессе спортсменов?

– Так как основное здание было признано аварийным, занятия детской спортивной школы перенесли во вспомогательное здание, которое находится там же. А вот жители города несколько ущемлены, лишившись места, где можно переодеться и получить лыжи в прокат. Но по решению главы города мы оперативно сработали и задействовали талнахский стадион «Солнышко» и норильский «Заполярник».

– Летом спортивная жизнь затихнет?

– Детский спорт уйдет на каникулы, а взрослый — наоборот. У нас традиционно пройдут чемпионат и первенство города по футболу. Соревнования состоятся на двух площадках: на стадионах «Заполярник» и «Солнышко». Завершится футбольный сезон традиционным турниром на призы газеты «Заполярная Правда».