МАУ ИЦ «Норильские новости»

Большому вузу – большие планы

Большому вузу – большие планы

Главная / Новости / Город

Большому вузу – большие планы

А хотели бы вы учиться в вузе, где студенты и педагоги свободно общаются в коворкингах, на территории вуза разбита оранжерея, а аудитории по дизайну напоминают пространства Google? У студентов НГИИ такая возможность вскоре появится.

Большому вузу – большие планы

Более двух лет НГИИ готовится к большому преображению в рамках новой стратегии вуза совместно с компанией «Норникель», администрацией города и Агентством развития Норильска.

На днях вуз представил дизайн-концепцию будущего преображения. Увидеть её может каждый на сайте института. Презентация концепции проходила в онлайн-формате, зарегистрироваться на неё мог каждый желающий. Задать интересующие вопросы можно было не только во время встречи, но и сейчас в вузе ждут обратную связь от общественности.

Каким именно видится вуз в будущем? Ответ дали специалисты компании Auroragroup, разработчики концепции.

- Мы провели анализ интерьерных решений института, провели социологическое исследование, чтобы понять потребность разных групп пользователей НГИИ. Это позволило создать схему нового зонирования, в условиях которого необходимо подобрать мебель, освещение, отделку и так далее. Проект хочется сделать реальным и оперативным и уложиться в сложную логистику Норильска, - отметили разработчики Алексей Твердов и Василий Миропольский.

В онлайн-опросе участвовали 125 респондентов. Задач стояло несколько: выявить «узкие» места нынешней планировки и желания студентов и педагогического состава. Как оказалось, опрошенным не нравилось помещение столовой, микроклимат в аудиториях, вентиляция в них, а также в лабораториях, столовой и спортзале, освещённость лабораторий. Были вопросы к несбалансированному тепловому режиму, устаревшей мебели, маленькой площади кафедр. Опрошенные также голосовали за вендинговые автоматы с платной едой, системы хранения в коридорах и кабинетах, абсолютное большинство опрошенных высказались за зелёную оранжерею и появление лифтов. Как оказалось, также не хватает разнообразия в меню столовой, коворкингов, солнцезащитных окон.

Новое видение нашлось абсолютно на все помещения. По плану концепции на первых этажах разместятся технопарк, помещения администрации института, коворкинг открытого использования и общие лаборатории. В представленной концепции 3 и 4-й этажи становятся центрами коммуникации между студентами и преподавателями института, объединяя в крыльях здания помещения кафедр, лабораторий и аудиторий. А 5 и 6-й этажи предназначены для интенсивной учебной работы: здесь планируется разместить аудитории для студентов. Мансарда также становится местом коммуникаций, но уже между студентами, пространством творческой, учебной и научной работы как индивидуально, так и совместно.

Обновлённая библиотека получит увеличенный читальный зал, а также предоставит доступ посетителям. Рядом с библиотекой обустроят выставочный зал, который может использоваться для проведения временных выставок, презентаций проектов, инноваций и прототипов оборудования технопарка, а также для защиты студентами дипломов.

Отвечая на вопросы участников онлайн-презентации, специалисты Auroragroup рассказали, что далеко не все материалы и конструкции здания подвергнутся изменениям. Там, где они смотрятся достойно, их сохранят. Например, похвалы удостоился пол столовой.

Помешают ли изменения учебному процессу? – волновались участники. Оказалось, что нет. Изменения будут проходить поэтапно, по крыльям здания, чтобы не мешать студентам и педагогам. Кстати, у Auroragroup имеется опыт обновления интерьеров здания ТАСС, в ходе которого работа редакций не останавливалась.

В рамках концепции есть идеи и по восстановлению фасада здания НГИИ. По мнению специалистов, он должен быть отреставрирован до первоначального вида, слишком уж большим художественным потенциалом обладает этот фасад. Правда, современные акценты всё же добавят.

Текст Татьяна Зачупейко
7 августа в 13:02 700
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также