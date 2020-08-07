Большому вузу – большие планы

Более двух лет НГИИ готовится к большому преображению в рамках новой стратегии вуза совместно с компанией «Норникель», администрацией города и Агентством развития Норильска.

На днях вуз представил дизайн-концепцию будущего преображения. Увидеть её может каждый на сайте института. Презентация концепции проходила в онлайн-формате, зарегистрироваться на неё мог каждый желающий. Задать интересующие вопросы можно было не только во время встречи, но и сейчас в вузе ждут обратную связь от общественности.

Каким именно видится вуз в будущем? Ответ дали специалисты компании Auroragroup, разработчики концепции.

- Мы провели анализ интерьерных решений института, провели социологическое исследование, чтобы понять потребность разных групп пользователей НГИИ. Это позволило создать схему нового зонирования, в условиях которого необходимо подобрать мебель, освещение, отделку и так далее. Проект хочется сделать реальным и оперативным и уложиться в сложную логистику Норильска, - отметили разработчики Алексей Твердов и Василий Миропольский.

В онлайн-опросе участвовали 125 респондентов. Задач стояло несколько: выявить «узкие» места нынешней планировки и желания студентов и педагогического состава. Как оказалось, опрошенным не нравилось помещение столовой, микроклимат в аудиториях, вентиляция в них, а также в лабораториях, столовой и спортзале, освещённость лабораторий. Были вопросы к несбалансированному тепловому режиму, устаревшей мебели, маленькой площади кафедр. Опрошенные также голосовали за вендинговые автоматы с платной едой, системы хранения в коридорах и кабинетах, абсолютное большинство опрошенных высказались за зелёную оранжерею и появление лифтов. Как оказалось, также не хватает разнообразия в меню столовой, коворкингов, солнцезащитных окон.

Новое видение нашлось абсолютно на все помещения. По плану концепции на первых этажах разместятся технопарк, помещения администрации института, коворкинг открытого использования и общие лаборатории. В представленной концепции 3 и 4-й этажи становятся центрами коммуникации между студентами и преподавателями института, объединяя в крыльях здания помещения кафедр, лабораторий и аудиторий. А 5 и 6-й этажи предназначены для интенсивной учебной работы: здесь планируется разместить аудитории для студентов. Мансарда также становится местом коммуникаций, но уже между студентами, пространством творческой, учебной и научной работы как индивидуально, так и совместно.

Обновлённая библиотека получит увеличенный читальный зал, а также предоставит доступ посетителям. Рядом с библиотекой обустроят выставочный зал, который может использоваться для проведения временных выставок, презентаций проектов, инноваций и прототипов оборудования технопарка, а также для защиты студентами дипломов.

Отвечая на вопросы участников онлайн-презентации, специалисты Auroragroup рассказали, что далеко не все материалы и конструкции здания подвергнутся изменениям. Там, где они смотрятся достойно, их сохранят. Например, похвалы удостоился пол столовой.

Помешают ли изменения учебному процессу? – волновались участники. Оказалось, что нет. Изменения будут проходить поэтапно, по крыльям здания, чтобы не мешать студентам и педагогам. Кстати, у Auroragroup имеется опыт обновления интерьеров здания ТАСС, в ходе которого работа редакций не останавливалась.

В рамках концепции есть идеи и по восстановлению фасада здания НГИИ. По мнению специалистов, он должен быть отреставрирован до первоначального вида, слишком уж большим художественным потенциалом обладает этот фасад. Правда, современные акценты всё же добавят.