Борьба на всех фронтах

Современная болезнь

Наркоманию можно если не победить, то свести её распространение к минимуму. Уже сейчас некоторые страны с этой задачей практически справились, например, Япония. Там очень высокий процент изъятия психотропных веществ из незаконного оборота. Отчасти это связано и с тем, что у японцев изначально другой менталитет: распространение наркотиков у них считается аморальным и порицается обществом. Кроме того, законы Страны восходящего солнца предусматривают серьёзную ответственность и за употребление наркотиков — до 10 лет лишения свободы. Любой иностранец, однажды попавшийся на употреблении наркотиков, в какой бы стране мира это ни произошло, въездную визу в Японию не получит никогда. Быстро справились с синтетической наркоманией и в Китае. В некоторой степени это произошло благодаря жестокому наказанию в отношении распространителей, которое варьируется от пожизненного заключения до смертной казни, и распространяется оно как на граждан страны, так и на иностранцев. Кроме того, в Китае полицейские стали выплачивать финансовое вознаграждение хакерам за предоставление информации о преступниках и точках продаж запрещённых веществ. К слову, обе эти страны находятся в числе передовых по развитию и внедрению в жизнь современных технологий.

В России подобные преступления очень сложно выявлять, так как, по сути, сейчас торговля наркотиками ушла в интернет, а точнее в даркнет — тёмную сторону Всемирной паутины. Осложнилась ситуация и созданием различных запрещённых форумов, которые позиционируют себя как торговые площадки для анонимной покупки или продажи товаров. Одну из таких крупных площадок в ноябре 2013 года закрыли, но спустя пару лет на смену ей пришёл другой сайт, где также анонимно можно приобрести запрещённые вещества. Его тоже заблокировали, но заинтересованные люди могут попасть на него с помощью различных приложений, которые находятся в свободном доступе в PlayМаркете. Ведётся продажа наркотиков и в социальных сетях, а мессенджеры контролировать практически невозможно. На наркоиндустрию работают высококлассные специалисты: химики, фармацевты, айтишники и прочие. Эффективность труда полиции можно повысить, привлекая для работы профессионалов в области информационных и цифровых технологий, но их у нас в стране катастрофически мало.

Сейчас в России зарегистрировано 3000 интернет–магазинов, торгующих в том числе синтетическими наркотиками. В Красноярске их 70, в Норильске до недавнего времени было пять, сейчас осталось два. К сожалению, до организаторов торговых площадок удаётся добраться крайне редко. В основном создатели таких торговых точек находятся в ближнем зарубежье.

– Но исключения всё же бывают, — говорит Владимир Аршалуйсян. — Недавно в Воронеже мы задержали организатора интернет–магазина федерального уровня, который работал на три региона — Норильск, Южно–Сахалинск и Петропавловск–Камчатский. Торговлю он вёл удалённо через автоматические сайты продаж, а чтобы зелье попало заказчику, привлекал доставщиков, покупал им билеты на самолёт. Определить, что в багаже находится наркотик, без специального анализа сложно. Тем более часто запрещённые вещества маскируют под спортивное или детское питание, соль для ванны. Преступник допустил ряд серьёзных ошибок, благодаря которым удалось на него выйти. Сейчас он находится в СИЗО, вместе с ним задержаны и семь исполнителей. Кстати, в 2019 году наркотики на территорию попали по почте — в фильтрах для воды.

Бумага всё стерпит

Наши полицейские знали и про интернет–магазин, который рекламируется в листовках, раскиданных по почтовым ящикам горожан. С сентября 2019 года он работал на два города: Нерюнгри (Якутия) и Норильск, но со временем остался только у нас. Благодаря совместной работе стражей порядка двух регионов точка в Якутии была закрыта. В Норильске в ходе оперативно–разыскных мероприятий в ноябре–декабре были задержаны три закладчика: двое — из Новосибирска, один — из Иркутска. Сейчас деятельность наркоточки находится под контролем, но организаторов пока установить не удалось. Инициаторы почти всегда используют иногородних курьеров, чтобы избежать утечки информации.

Владимир Аршалуйсян считает, что разбрасывать листовки с указанием ссылки на сайт и видами наркотиков преступники стали из–за снижения объёма продаж. Наличие ссылки на сайт не означает, что по ней легко будет перейти и сразу совершить покупку. Как правило, расчёты по таким ссылкам осуществляются с помощью биткоина, а чтобы его купить, нужно конвертировать средства. Не каждый обыватель способен это сделать. Сейчас цена биткоина превысила отметку в 50 тысяч долларов. От этой цифры и рассчитывается стоимость наркотического вещества. При этом желающие приобрести психотропное средство найдут более простой способ это сделать.

Виды наказаний

Статья 228.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает серьёзное наказание за производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Как правило, за сбыт наркотиков преступникам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков относятся к категориям тяжких и особо тяжких. При этом вес продаваемого наркотика не имеет значения, важен сам факт продажи. Стоит добавить, что под амнистию такие преступники попадают очень редко.

– Последние годы в нашем городе наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества наркозависимого населения, — поясняет Аршалуйсян. — Три года назад Норильск занимал первое место среди городов Красноярского края по уровню наркотизации. Сейчас он переместился на третье место. Раскрываемость преступлений по незаконному обороту наркотиков составила 75%, по сбытчикам наркотических средств — 63%. Это лучшая результативность в регионе.

В 2021 году благодаря активной работе сотрудников отделения выявлены и изолированы 26 работников интернет–магазинов — от поставщиков до закладчиков. В 2020 году за аналогичные преступления к уголовной ответственности привлечены 130 человек, в 2019 году их было 133, а в 2018–м — 188. Из них за сбыт в прошлом году привлечён 61 человек, в 2019 — 52, в 2018–м–м — 60. Если сравнивать наши показатели с некоторыми материковскими городами, то картина следующая: в Минусинске в 2018–м были задержаны 13 сбытчиков, в 2019 — 20; в Ачинске в 2018–м задержали 12 распространителей, в 2019–м — 14.

Отчасти на показатели влияет закрытость территории. Иностранцы из бывших союзных республик могут попасть к нам только с разрешения ФСБ, а на материке именно они составляют основной костяк преступных группировок и выполняют черновую работу в качестве курьеров и закладчиков. Изменился и возраст потребителей наркотиков: раньше это была молодёжь до 20 лет, сейчас это взрослые люди в возрасте от 25 до 35 лет.

– В основном распространением наркотиков занимаются ради денег, — резюмирует Владимир. — Встречались случаи, когда закладка запрещённых веществ была подработкой к основной деятельности. Отмечу также, что относительно употребления курительных смесей, таких как насвай или снюс, в законодательстве нет чёткого определения, поэтому и привлечь к ответственности за них весьма проблематично. Бороться с наркоманией нужно планомерно и во всех направлениях: пресечение поставок на территорию; запрет продаж через интернет и отдельные соцсети; профилактическая работа с молодёжью.

Горожане тоже могут оказать помощь отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков, сообщая о подозрительных соседях и, рассылках в соцсетях. Свои сообщения можно оставлять анонимно по телефонам дежурных частей МВД или по телефону доверия ГУВД, а также по телефону экстренного реагирования 112. По информации от граждан о распространении листовок в Норильске заведено 15 материалов. По нашим сведениям, во вбросе объявлений участвуют несколько лиц, и платят им по 150 рублей за один подъезд. При этом они совершают лишь административное правонарушение.

В Беларуси возрастной порог ответственности за наркопреступления начинается с 14 лет. С 2015 года указом президента Лукашенко максимальный срок лишения свободы за сбыт наркотиков увеличен с 15 до 25 лет. За это время на длительные сроки осуждены более 12 тысяч человек.

В Китае борьба с наркотиками продолжается на протяжении двух столетий, и наказания к сбытчикам наркотических веществ применяются самые тяжёлые. Преступления, связанные с продажей и хранением наркотических веществ, караются высшей мерой наказания — лишением жизни. Общее количество преступников, приговорённых к расстрелу, ежегодно составляет около 5000 человек. Среди них — заключённые, совершившие экономические преступления, убийства, а также обвиняемые в коррупции.

В Индии меры уголовного наказания зависят от объёма найденных запрещённых средств: за минимальное количество — лишение свободы до полугода; при превышении минимального количества — от 10 лет и более. Если преступление совершено впервые, срок не превысит 20 лет. При повторном нарушении закона — до 30 лет или смертная казнь.

Принято считать, что на употребление марихуаны индийские власти смотрят сквозь пальцы, но это мнение ошибочно. В отношении продуктов конопли и сырца ответственность следующая:

– за употребление, хранение ганджи (гашиша) — лишение свободы до 5 лет плюс штраф до 50 000 рупий;

– за культивирование каннабиса — тюремный срок от 10 лет плюс огромный штраф (до 2 000 000 рупий).

В США в большинстве штатов уголовно наказуемым является не употребление, а хранение наркотиков. Наказание за него варьируется в зависимости от штата, вида и количества препарата, а также других факторов. Например, хранение марихуаны предполагает в худшем случае наказание от одного года до 10 лет тюрьмы и штраф до 5000 долларов.

Во Франции употребление наркотиков может грозить тюремным заключением до одного года или штрафом в размере до 3,75 тысячи евро. Наказание может быть заменено курсом лечения.

В Швеции преступления, связанные с употреблением и хранением наркотических веществ, разделяются по степени тяжести. Наказание за лёгкие правонарушения — штрафы и заключение до шести месяцев, за тяжкие — до 10 лет тюрьмы.

Можно ли победить наркоманию?

Говорит эксперт

— Самое главное — понимать, что наркоманы - это больные люди, которых надо лечить. Среди них есть те, кто находится в стойкой и многолетней ремиссии. У них сложились семьи, родились дети, и они живут как полноценные члены общества. Очень важно не подвергать их стигматизации, не вешать на них ярлык отбросов общества, на которых не стоит обращать внимания. Им просто надо помочь вернуться к нормальной жизни. Елена Слатвицкая, главный специалист отдела молодёжной политики управления по спорту администрации города Норильска

— Нужно контролировать и пресекать распространение наркотиков у нас на территории, что силовые структуры и служба профилактики успешно делают. Предпринимаемые ими действия влияют и на уменьшение количества потребителей психоактивных веществ. Но, к сожалению, совсем победить эту болезненную тягу нельзя. Во всём мире есть наркозависимые — это люди, которые, если им понадобится, найдут наркотик вопреки всему.

Я считаю, что ни в коем случае нельзя уменьшать объём предупредительных мероприятий среди молодёжи. Профилактика должна работать на опережение, а специалисты этой службы не должны быть «пожарными» и пытаться разрешить проблему, когда она уже достигла пика, как было в конце 1990–х — начале 2000–х. Тогда смертность от употребления наркотиков носила массовый характер, а потребителями и распространителями их становились даже дети от 10 лет. В то время мы только начинали вести пропагандистскую работу в этой сфере, а на сегодняшний день нашей деятельности уже более 20 лет. В каждой школе, в учреждениях профессионального среднего и высшего образования проводятся разнообразные встречи, лекции, тренинги и так далее, и эти усилия дают положительный результат в виде снижения количества зависимых молодых людей. Нам удалось создать некий щит, который сейчас оберегает всех нас от возможного нового всплеска наркомании. Жизнь показала, что такая работа является эффективной. Мы смогли разрушить среди молодого поколения мнение о том, что в жизни нужно попробовать всё.

На здоровый образ жизни и сохранение семейных ценностей ориентирована и политика нашего государства. В профилактической работе сейчас упор делается именно на самоценность человека. Последние годы наркотиков в подростковой среде практически нет, но зато присутствуют вейпы, спайсы и алкоголь, и это тоже вредит здоровью и формирует зависимость. Необходимо донести до подростков истину о ценности собственного здоровья. В нашей жизни, чтобы чего–то добиться, достичь каких–то профессиональных, творческих, спортивных и прочих высот, нужно быть здоровым — физически и духовно. Если болеет тело, то и мозг эффективно работать не может, так как боль отвлекает.

Сотрудниками системы профилактики ведётся точечная работа с потенциальными распространителями наркотиков, так называемыми закладчиками, которые хотят на этом просто заработать. Мы постоянно рассказываем подросткам о юридической составляющей, об ответственности за распространение психотропных веществ и объясняем, что деньги, заработанные на чужом несчастье, счастья не приносят.

Наши успехи в области профилактики наркомании отмечает и руководство Красноярского края. Ситуацию в подростково–молодёжной среде в нашем городе именно в этом отношении можно считать достаточно благополучной.

Подумаем вместе

Максим, бывший наркоман:

– Индивидуально, да. Даже опустившись на самое дно, человек может вернуться к нормальной жизни. Правда, насильно вылечить никого не удастся, а бросить самому, без профессиональной помощи, практически невозможно, какими бы сильными ни были желание и сила воли (по себе знаю). Да и побывав на «той стороне», тяжело жить обычной жизнью: постоянно тянет назад, а мозг ищет «веские» причины уколоться, к примеру, начальник придирается, с супругой поругался, колесо у машины пробил. Это как с жертвой пожара: вроде пережил трагедию, но шрамы остались, и жизнь уже не будет прежней. Но в общем плане, наверное, наркоманию не победить. Всегда будут люди, желающие хоть ненадолго покинуть этот «серый, скучный мир», а значит, и те, кто услужливо преподнесёт им ключик от двери в волшебное измерение, где все проблемы якобы превращаются в дым.

Сергей Поспелов, таксист:

– Я считаю, что победить наркозависимость можно. Есть же, например, поселения староверов в России или амишей в Америке, где народ если и пьёт, то только по праздникам, а наркоты там нет вообще. Я не призываю отключить интернет и всем переселиться в деревянные срубы, можно просто перенять довольно хитрый опыт подобных общин, а именно удаление из них маргиналов, недовольных и бунтарей. Так, обряд румспринга служит этой цели у амишей — это когда подросток в возрасте 14–16 лет получает выбор: принять правила общины либо покинуть её. Многие уходят посмотреть мир и... возвращаются обратно. А все потенциальные дебоширы, наркоманы и преступники остаются за пределами их территории. Так что если в далёком будущем мы построим идеальное общество без войн, преступности и наркотиков, нам понадобятся такие места «резервации», куда смогут отправиться все, кому обычная жизнь будет казаться слишком скучной. Предлагаю отвести под это Новую Зеландию, в силу её географического расположения.

Лариса Вершинина, врач–терапевт высшей категории, бывшая норильчанка:

– Наркомания существует тысячи лет: ещё в древности люди употребляли доступные им природные вещества. Мозг человека так устроен, что жаждет удовольствий. Возможно, учёные смогут изобрести средство, блокирующее эту потребность. Но, думаю, что наркотическую зависимость как социальное явление победить нельзя, разве что уменьшить. Сейчас общество особо волнует детская наркомания. Вот здесь многое зависит от честной работы правоохранительных органов. Уверена, что необходимо ужесточить наказание для распространителей наркотиков.

Андрей Деганов, пресс–атташе МФК «Норильский никель»:

– Наркомания — это своеобразное сито, которое отсеивает слабых духом. Победить эту проблему в глобальном смысле очень сложно, поскольку человек — это единственное живое существо, у которого максимально активно развиты органы чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) и мировосприятие. Многим очень тяжело держать себя в постоянном тонусе. Большинству так или иначе необходима некая перезагрузка, которая определяет, насколько человек готов дальше правильно воспринимать окружающее и полноценно жить. И если в животном мире происходит естественный отбор — сильный убивает слабого, то в современном мире людей мы сами себя уничтожаем. Я считаю, волна наркомании — это естественный отбор современности.

Антонина Торопина, практикующий психолог:

– Если человек не смог в подростковом возрасте ответить на вопросы: «Кто я, зачем живу, в чём моё предназначение?», то он пытается найти своё место под солнцем разными способами и часто не может в этом преуспеть. Нужна продуманная идеология государства, заинтересованного в качественном развитии нравственных, социальных и духовных ценностей человека: каждый должен быть услышан и мог бы получить своевременную помощь. В Норильске, например, есть Центр профилактики наркомании и алкоголизма, а также телефон доверия, куда могут обратиться наши жители. И это замечательно.

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Алексей Вильчук, строитель:

– Как вариант, можно попробовать бороться с наркоманией с помощью генной инженерии. Недалёк тот час, когда помимо обследований зародившегося плода и выявления возможных патологий можно будет проверять и генный код человека, исправляя дефекты в цепочке ДНК. А может, и вообще программировать будущего наследника рода — от пола до роста, объёма мускулатуры и цвета глаз. ДНК человека хоть и не полностью расшифровано, но ключевые элементы кода уже известны, да и возможность реструктурировать ДНК тоже имеется. Просто это запрещено. А ведь можно было бы ещё до рождения задавать человеку, например, непереносимость алкоголя или невосприимчивость к наркотикам. Понятно, что в результате мы получим идеальную «заготовку» человека, но кем он вырастет в силу жизненного опыта и обстоятельств — не известно. Зато как минимум можно будет исключить из списка наркозависимых тех людей, кто к этому предрасположен в силу генетических особенностей.