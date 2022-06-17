Бордюры и ограждения на дорогах города не только отремонтируют, но и покрасят

Работы стартовали 4 июня. За это время дорожные элементы полностью покрасили на Ленинском проспекте, улицах Орджоникидзе, Красноярской, Севастопольской и частично на улице Богдана Хмельницкого.

«Всего службам предстоит покрасить порядка 71 тысячи кв. м бортовых камней и более 22 км металлических ограждений. Кроме того, на дорогах города появится новая горизонтальная разметка. Всего подрядчику предстоит разметить порядка 50 тысяч кв. м. Работы в основном ведутся в ночное время, чтобы не затруднять движение», - пояснил Андрей Шрайнер, и. о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора».

Также он добавил, что гарантийный срок нанесённой разметки составляет не менее трёх месяцев. В случае её повреждения подрядчик обязуется нанести новую за свой счёт.

При благоприятных погодных условиях покрасочные работы планируется завершить к 20 июля.