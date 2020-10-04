Борис Немик: «Любая эпидемия имеет начало, имеет завершение»

В интервью для «7 канала» Борис Немик рассказал о предварительных датах завершения пандемии COVID-19.

— Любая эпидемия имеет начало, имеет завершение, — напомнил Немик. — По прогнозу, который мы делаем для себя и актуализируем, эпидемия будет длиться 350 дней. Эпидемия длится уже 200 дней. К середине февраля — началу марта, мы полагаем, что основные моменты, связанные с коронавирусом, будут ликвидированы. Тем не менее эта инфекция встроится в сезонную инфекцию, как сейчас говорят учёные, и каждый год вместе с гриппом будет еще и коронавирус, но все-таки появится уже защита, будет иммунитет, и, соответственно, это уже не так будет переживаться всем миром.