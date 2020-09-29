Борис Немик: «Норильск располагает достаточными мощностями в подготовке ко второй волне»
Борис Немик: «Норильск располагает достаточными мощностями в подготовке ко второй волне»
Участники делегации минздрава края под руководством заместителя председателя правительства Алексея Подкорытова посетили город для проверки систем здравоохранения ко второй волне пандемии.
Задачей комиссии было убедиться, что Норильск достаточно обеспечен средствами индивидуальной защиты. Также в аэропорту недавно ввели бесплатное тестирование для всех желающих. Помимо этого, все работающие граждане, прежде чем выйти на работу, должны обязательно пройти тестирование.
- Мы понимаем, что от ограничительных мероприятий устали все, но Норильск — это та территория, на которой были приняты беспрецедентные меры, которые сыграли действительно важную роль в противодействии распространению коронавирусной инфекции, — подметил заместитель председателя правительства края.
Также город посетил министр здравоохранения Борис Немик. Он проверил, насколько готовы к сезону заболевания гриппом и ОРВИ местные медицинские учреждения.
- Норильск располагает достаточными мощностями в подготовке ко второй волне. Реанимационная база полностью модернизирована. Обеспечено наличие всех аппаратов ИВЛ на разных параметрах: для детей, взрослых и акушерских ситуаций. По кадровому составу сформирован дополнительный резерв. Основные специалисты, которые востребованы в тяжелых случаях, — это врачи-анестезиологи, неонатологи. Резерв есть, и это позволит решить проблемы, — подвел итог Борис Немик.
Основная задача медучреждений – провести вакцинацию населения от гриппа. Также в ближайшее время в город поступит и вакцина от коронавируса, которая сразу будет запущена в гражданский оборот, естественно на добровольной основе.
По словам Алексея Подкорытова, зампредседателя правительства края, в систему здравоохранения Норильска за последний год поступило более 380 миллионов рублей, 200 миллионов из них пошли на региональные выплаты медикам. Существенную помощь оказала компания «Норникель», благодаря которой обновлена материально-техническая база медучреждений для борьбы с COVID-19.