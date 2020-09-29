Борис Немик: «Норильск располагает достаточными мощностями в подготовке ко второй волне»

Задачей комиссии было убедиться, что Норильск достаточно обеспечен средствами индивидуальной защиты. Также в аэропорту недавно ввели бесплатное тестирование для всех желающих. Помимо этого, все работающие граждане, прежде чем выйти на работу, должны обязательно пройти тестирование.

- Мы понимаем, что от ограничительных мероприятий устали все, но Норильск — это та территория, на которой были приняты беспрецедентные меры, которые сыграли действительно важную роль в противодействии распространению коронавирусной инфекции, — подметил заместитель председателя правительства края.

Также город посетил министр здравоохранения Борис Немик. Он проверил, насколько готовы к сезону заболевания гриппом и ОРВИ местные медицинские учреждения.

- Норильск располагает достаточными мощностями в подготовке ко второй волне. Реанимационная база полностью модернизирована. Обеспечено наличие всех аппаратов ИВЛ на разных параметрах: для детей, взрослых и акушерских ситуаций. По кадровому составу сформирован дополнительный резерв. Основные специалисты, которые востребованы в тяжелых случаях, — это врачи-анестезиологи, неонатологи. Резерв есть, и это позволит решить проблемы, — подвел итог Борис Немик.

Основная задача медучреждений – провести вакцинацию населения от гриппа. Также в ближайшее время в город поступит и вакцина от коронавируса, которая сразу будет запущена в гражданский оборот, естественно на добровольной основе.

По словам Алексея Подкорытова, зампредседателя правительства края, в систему здравоохранения Норильска за последний год поступило более 380 миллионов рублей, 200 миллионов из них пошли на региональные выплаты медикам. Существенную помощь оказала компания «Норникель», благодаря которой обновлена материально-техническая база медучреждений для борьбы с COVID-19.