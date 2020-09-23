Браконьер выловил полцентнера омуля и муксуна
Браконьер выловил полцентнера омуля и муксуна
За такую рыбалку мужчине грозит уголовная ответственность.
Браконьера остановили вчера сотрудники ГИБДД Дудинки, при осмотре багажника обнаружили 50 килограмм рыбы белых пород. В ходе расследования выяснилось, что 47-летний мужчина выловил 78 омулей и двух муксунов, используя моторную лодку и сети. Документов, разрешающих вылов рыбы, у мужчины не оказалось. Лодка и сети изъяты.
Для расчёта суммы ущерба природе улов направили в Росприроднадзор на ихтиологическую экспертизу.
Против браконьера возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.