МАУ ИЦ «Норильские новости»

Браконьер выловил полцентнера омуля и муксуна

Браконьер выловил полцентнера омуля и муксуна

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Браконьер выловил полцентнера омуля и муксуна

За такую рыбалку мужчине грозит уголовная ответственность.

Браконьер выловил полцентнера омуля и муксуна

Браконьера остановили вчера сотрудники ГИБДД Дудинки, при осмотре багажника обнаружили 50 килограмм рыбы белых пород. В ходе расследования выяснилось, что 47-летний мужчина выловил 78 омулей и двух муксунов, используя моторную лодку и сети. Документов, разрешающих вылов рыбы, у мужчины не оказалось. Лодка и сети изъяты.

Для расчёта суммы ущерба природе улов направили в Росприроднадзор на ихтиологическую экспертизу.

Против браконьера возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

23 сентября в 15:47 670
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