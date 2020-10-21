Бродячие животные - чья ответственность?

Бродячих собак отлавливают по письменным обращениям от граждан. Затем пойманных животных доставляют в приют в Талнахе, оказывают ветеринарную помощь (прививки, стерилизация). В течение десяти дней наблюдают за их поведением и состоянием, и, если животное не представляет опасности, выпускают в прежнее место обитания.

Компания «Бытовик» размещается в обогреваемых строениях подходящего размера, с электричеством, водопроводом и веткабинетом. При заключении муниципального контракта фирма представила необходимые документы.

Главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства Оливия Андреева рассказала о расходах, связанных с отловом и содержанием бездомных животных:

- На одну собаку среднего размера в год приходится больше 230 тысяч рублей. В эту сумму входят затраты на отлов, медицинские мероприятия и последующее содержание. Например, на 10 собак необходимо 2 миллиона 300 тысяч рублей. В этом году краевая субсидия на эти цели составила около 1,6 миллиона. Остальное вкладывает муниципалитет. В год город платит 6-7 миллионов на временное содержание животных в приюте.

Ежемесячно отлавливают 40-50 особей. На их вакцинацию, клеймирование, кастрацию расходуется около 700 тысяч рублей.

По вопросам отлова бродячих животных можно обращаться в отдел оперативного контроля УГХ по телефону: 43-70-57.