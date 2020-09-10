Будем топить

За время подготовительных работ к отопительному периоду были проведены ремонты 3-го и 4-го турбоагрегатов, 6, 8 и 10-го котлов, 2-го и 4-го пиковых котлов, заканчивается ремонт 1-го пикового котла с заменой поверхности нагрева, в стадии завершения ремонт 7-го и 1-го1 турбоагрегатов, которые по плану должны быть закончены 30 сентября и 30 октября соответственно.

- С 24 по 31 августа проведена гидравлическая промывка теплосети, и мы встали на циркуляцию, - говорит главный инженер ТЭЦ-1 Олег Шевченко. - Отпускаем в теплосеть воду по температурным графикам в 70-60 градусов.

Когда только будет дана команда начать отопительный сезон, подать тепло в жилой сектор и на промышленные объекты, ТЭЦ-1 потребуется только увеличить нагрузку на сети. На сегодняшний момент нагрузка ТЭЦ-1 составляет 120 МВт, и минимальная тепловая нагрузка 2500 т\час. После включения отопления, нагрузка увеличится до 180 МВт и подпитка теплосетей до 3500 т\час.

Работы по подготовке к отопительному периоду проводятся каждый год по стандартному плану, начинаясь в июне и заканчиваясь в 20-х числах августа. Помимо ремонта основного оборудования ремонтируются системы горячей водоочистки 1-й, 2-й очереди, силовые насосы и подогреватели сетевой воды.

Принципиальная схема ТЭЦ-1 представляет из себя 8 турбоагрегатов - 6 на блоке среднего давления и 2 на блоке высокого давления. Сейчас из них 5 в работе, 2 в ремонте, один в резерве. В наличии всего 15 котлоагрегатов, из которых сейчас в работе 5. На пиковой котельной 6 водогрейных котлов, установленная мощность станции 325 МВт, установленная тепловая мощность 2168 Гкал\ч.

- Зимой из восьми агрегатов в работе на ТЭЦ-1, как правило, находятся 7 турбоагрегатов и один в резерве, - говорит Олег Шевченко. - На пиковой котельной задействованы 3 водогрейных котла и 3 находятся в резерве в зависимости от температуры наружного воздуха – пиковая котельная для того и предназначена, чтобы покрывать пиковые (максимальные) нагрузки. Все три ТЭЦ в Норильске могут заменять друг друга только по электроэнергии, тепло они вырабатывают для каждого района отдельно.

Каждое оборудование на ТЭЦ-1 подлежит обязательному периодическому техническому освидетельствованию, а также техническому обслуживанию по результатам этих проверок. Раз в год здесь проводятся текущие ремонты всего оборудования, раз в четыре года - капитальные ремонты. Оборудование, отработавшее нормативные сроки службы, проходит техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности. В этом случае на нём проводятся специальные замеры – воздействие на стенки, разного рода исследования, в том числе с применением специальных методов типа ультразвука, магнитно-порошковых и гидравлических испытаний и некоторых других для продления срока службы.