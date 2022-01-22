Будни таймырской таможни

В общем и целом

На севере Красноярского края таможенные посты появились относительно недавно — в начале 1990–х годов, а в 1996–м они были собраны в единое подразделение. На сегодняшний день Таймырский таможенный пост является структурным подразделением красноярской таможни, в его зону ответственности входит ряд муниципальных районов: Долгано–Ненецкий, Эвенкийский, Туруханский, города Норильск, Дудинка, Игарка и территориальные воды, омывающие побережье полуострова Таймыр.

В общей сложности площадь территории, подведомственной таймырскому посту, составляет более 180 тысяч квадратных километров. Этой территорией занимаются два подразделения: отделения таможенного оформления и таможенного контроля в Норильске и Дудинке.

– Основной задачей подразделения таможенного поста в Дудинке является несение службы в морском грузопассажирском пункте пропуска в местном порту, — поясняет Андрей Попов, начальник Таймырского таможенного поста. — А норильский отдел занимается проверкой товаров, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза и убывающих с неё, работой с товарными партиями, поступающими в НПР по процедуре таможенного транзита, и с физическими лицами. В основном это вопросы таможенного декларирования и контроля в отношении товарных партий, поступающих в адрес физических лиц международными почтовыми отправлениями.

Предпринимательская жилка

Одним из важнейших направлений деятельности таможенных органов РФ является охрана права. Таймырский таможенный пост не исключение. Это раньше, чтобы купить жене сапоги, пресловутый Лёня Голубков отправлялся на рынок, теперь же большинство граждан предпочитают заказывать товары народного потребления в интернете — так выходит значительно дешевле, да и выбор шире. Большинство таких покупок доставляются к нам из–за границы, в основном из Китая. Именно поэтому в октябре 2021 года была создана Центральная почтовая таможня, отвечающая за таможенные операции в пунктах международного почтового обмена во всех регионах России. Именно это подразделение проверяет, насколько законно содержимое посылок.

– Перечень товаров, которые могут попасть под пристальное внимание таможенных органов, достаточно широк: от психотропных веществ до контрафактной продукции, нарушающей права конкретного бренда, — отмечает таможенник. — Возникают проблемы и с лекарственными средствами. Во–первых, они должны быть обязательно внесены в реестр веществ, разрешённых к ввозу на территорию РФ. Во–вторых, если в их составе содержатся сильнодействующие вещества, получатель должен представить рецепт от лечащего врача. Особое внимание уделяется оружию и культурным ценностям, для перемещения которых нужны разрешительные документы. В 2021 году уголовных дел, предметами которых стали товары из посылок, таможенный пост не возбуждал. А вот административные нарушения были. В основном они были связаны с покупкой товаров на площадках интернет–торговли. В таких случаях мы в первую очередь обращаем внимание на количество единиц продукта в заказе. Если оно явно превышает личные потребности человека, например, в одном заказе находятся 200 ракеток для игры в настольный теннис, то мы отказываем заказчику в выдаче посылки. Ему никто не запрещает задекларировать данные товары по общей схеме как коммерческую партию, собрать необходимые документы и оплатить пошлины.

Вот тебе и aBibas

Отдельным направлением в работе таможенного контроля является борьба с контрафактом. На просторах интернета достаточно реплик топовых и дорогих брендов, причём по небольшой цене. Желание шикануть на светском рауте новой сумкой от Louis Vuitton или побряцать перед коллегами «золотыми «Ролексами» частенько приводит к неприятным последствиям для любителей пустить пыль в глаза.

– Когда производитель наносит на продукцию чужие товарные знаки или похожие вплоть до смешения, то это незаконно, — поясняет Андрей Попов. — Всем нам встречались китайские бренды аBibas или ReebaK, продукция которых при этом выглядела идентично оригинальным. Такой товар считается контрафактным, так как вводит в заблуждение покупателя и может нанести ущерб репутации производителя. В случае если сумма ущерба по оценке правообладателя не превышает 250 тысяч рублей, то контрафактный товар изымается из гражданского оборота, а в отношении производителя возбуждается дело об административном нарушении. И такие факты, связанные с предметами одежды, парфюмерией, были выявлены в 2021 году. Правда, сегодня отличить подделку от оригинала куда сложнее. Это раньше достаточно было обратить внимание на неправильно написанное название, сейчас же качество реплик значительно повысилось, и копирование товарного знака на уровне. Чтобы отличить подделку от оригинала, надо очень хорошо разбираться в моде и современных брендах: фурнитуре, оформлении, особенностях логотипа. В реестре Роспатента по тому же товарному бренду Adidas зарегистрировано не менее 10 товарных знаков, и там чётко указано, на какие изделия наносится та или иная стилизованная символика, факт её использования на несоответствующем типе продукции однозначно свидетельствует о нарушении интересов правообладателя товарного знака. Если цена ущерба составляет выше 250 тысяч рублей, для производителя дело может закончиться и уголовной ответственностью.

Удивительно, но работники таможенного контроля лучше всех разбираются в современных брендах, гаджетах и одежде от самых известных производителей мира. Чтобы с ходу определить является ли содержимое посылки оригиналом или идеальной подделкой, нужны намётанный глаз и постоянное обновление знаний в сфере высокой моды. Поэтому таможенники специально посещают семинары, посвящённые последним модным трендам, а фирмы–производители сами присылают информацию об особенностях последних коллекций.

– У нас проводятся вебинары, осуществляется оперативное информационное взаимодействие с представителями правообладателей, которые, безусловно, заинтересованы в защите своих брендов. Особенно если речь идёт о крупных фирмах. Их интересы в России представляют лучшие юридические компании, — рассказывает начальник таможенной службы. — Кроме того, у федеральной таможенной службы есть реестр объектов интеллектуальной собственности, где данные об особенностях того или иного бренда регулярно обновляются. Мы все эти данные изучаем. Например, фирма Gucci после окончания сезона изымает из магазинов весь непроданный товар из коллекции и уничтожает. Так что если вы видите в магазине распродажу прошлогодней коллекции этого бренда со скидкой 50%, то можете быть уверенны, что это контрафакт. Фирма не устраивает распродажи, чтобы поддерживать эксклюзивность товаров и высокий уровень цен.