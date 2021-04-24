Будьте как дома!

Соглашение направлено на повышение конкурентоспособности региона на рынке внутреннего и въездного туризма, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, стимулирование смежных отраслей экономики для реализации долгосрочной стратегии сбалансированного развития Красноярского края и Норильска.

«Затундра» — проект комплексного развития уникальной территории, расположенной за границей Северного полярного круга, вблизи Норильска. В течение пяти лет, с 2021 до 2026 года, планируется создать туристическую инфраструктуру на базальтовом плоскогорье плато Путорана.

Наименование «Затундра» происходит от исторического названия лесотундровой области на Таймыре вдоль рек Пясина, Хета и Хатанга. Продвигающиеся через Западно–Сибирскую равнину (с её преобладающим тундровым рельефом) русские путешественники встречали полосу северной тайги на правом берегу Енисея: эту местность называли «затундра».

Центром многофункционального туристического кластера станет деревня «Бухта Канчуль» на озере Мелком. Это один из оазисов территории, сформированный северо–западными отрогами плато Путорана, который является самой живописной частью «Затундры». Номерной фонд деревни составит 605 номеров. На её территории предполагаются и социально–культурные объекты. Помимо этого, будет создана разветвлённая сеть кемпингов и приютов на 600 номеров, а также пеших и водных туристических маршрутов для природно–познавательного и экспедиционного туризма. Запланировано строительство необходимой обеспечивающей инфраструктуры.

Комплекс будет располагаться вне границ Государственного природного заповедника «Путоранский», места размещения являются отправными точками для разнообразных туристических маршрутов по всей территории Таймырского района, туристы также смогут посетить и Путоранский заповедник.

Согласно подписанному соглашению, правительство Красноярского края рассмотрит возможность оказания поддержки организациям, создающим современные туристические комплексы, обеспечения участия Красноярского края в федеральных проектах, направленных на целевое финансирование развития туристической инфраструктуры, а также участия в целевом продвижении туристических проектов, развиваемых в Таймырском Долгано–Ненецком муниципальном районе и в Норильске, на внутреннем и мировом туристических рынках.

«Норникель» выступает инвестором проекта и обеспечивает общую координацию создания туристического комплекса, инвестируя в него порядка 20 млрд рублей. Комплекс ежегодно будет принимать около 50 тысяч человек, что позволит сохранить хрупкую тундровую экосистему этих мест. Реализацией проекта займётся российская девелоперская управляющая компания «Васта Дискавери», которая имеет большой опыт по внедрению туристских инвестиционных проектов на территории РФ, в частности курортов «Завидово» в Тверской области, «Ярославское взморье» в Ярославской области, «Роза Хутор» в Сочи.

Комментируя подписанное соглашение, губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что «плато Путорана — одно из самых красивых мест на планете, и появление рядом с ним современных объектов экотуризма не только привлечёт дополнительный туристический поток в Красноярский край, но и позволит сделать пребывание туристов там максимально бережливым по отношению к дикой природе, кроме того, это совершенно по–иному откроет наш регион для путешественников со всего мира». Он также выразил уверенность, что реализация этого проекта станет большим шагом в развитии туристической инфраструктуры Севера и повысит привлекательность возобновившихся в прошлом году круизов по Енисею. «У меня нет сомнений в том, что, обладая большим ресурсом и опытом, компания реализует проект на самом высоком уровне», — подчеркнул Александр Усс.

Старший вице–президент — руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин в свою очередь отметил, что «Норникель» реализует амбициозную экологическую программу, в результате которой уже в ближайшие годы значительно снизится нагрузка на окружающую среду региона.

«Помимо экологии компания вкладывает значительные средства в комплексное обновление и развитие городской инфраструктуры, транспортной доступности региона, повышение качества жизни норильчан, — сообщил он. — Эти преобразования помогут не только сохранить хрупкую природу Арктики, сделать регион комфортным для проживания, но и развивать новые сферы экономики. Проект «Затундра» даст возможность норильчанам выбрать предложения выходного дня или провести недельный отпуск на Таймыре, а гостям региона — доступ к комфортной туристической инфраструктуре и сервису, уникальным, безопасным маршрутам по северу Красноярского края».

Генеральный директор компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин тоже считает, что реализация проекта «Затундра» может стать для региона абсолютным прорывом с туристической точки зрения: «Таймырский полуостров уникален по своему природному многообразию и обладает огромным туристическим потенциалом.

Реализация нашего проекта позволит сделать доступным комфортный туризм в этом интереснейшем месте на карте России».