Будьте спокойны

— Игорь Александрович, расскажите о структуре управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

– Управление по делам ГО и ЧС является структурным подразделением администрации города Норильска, которое уполномочено организовывать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Штатная численность — 300 человек. Управление состоит из четырёх отделов. Два занимаются вопросами гражданской обороны, ещё два — предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций. С 2011 года в оперативное подчинение управления перешла служба спасения, которая занимается поисково–спасательными работами. В её состав входят аварийно–спасательный отряд оперативного реагирования из специалистов управления по делам ГО и ЧС, а также оперативная дежурная смена и единая дежурная диспетчерская служба города Норильска.

– Достаточно ли управление укомплектовано кадрами?

– Если говорить об аварийном спасательном отряде оперативного реагирования, то наши силы в постоянной готовности. Отряд укомплектован личным составом и спецтехникой на 100%. Что касается управления ГО и ЧС и службы спасения, то наблюдается дефицит кадров в части единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) и инженерно–технического персонала. С введением нового ГОСТа о безопасности ЧС ЕДДС у нас планируется расширение штата службы спасения. В связи с этим проводится подбор персонала, кандидаты ставятся в резерв. Хочу обратить внимание, что желающие могут обратиться в отдел кадров службы спасения.

– Ожидаете ли вы поступления новой спецтехники?

– Да. В текущем году уже были закуплены два снегохода, один специальный катер и два снегоболотохода. Планируем приобрести ещё два специальных катера и подвижный пункт управления. И это далеко не весь перечень техники, которая будет закуплена.

– В каких ситуациях приходилось задействовать силы управления?

В текущем году аварийно–спасательный отряд оперативного реагирования осуществлял выезды на проведение поисково–спасательных работ, ликвидацию последствий дорожно–транспортных происшествий, а также для оказания помощи пожарной службе, полиции и скорой помощи. Всего с начала этого года был осуществлён 101 выезд, спасены десять человек. К наиболее показательным моментам работы относится деблокирование водителей и пассажиров при ДТП.

– Все ли туристы информируют ЕДДС о своем маршруте перед выходом в тундру?

– Если группа идёт по организованному маршруту, то они регистрируются либо в ЕДДС города Норильска, либо на официальном сайте МЧС России по Красноярскому краю. Они сообщают о маршруте, времени похода, а также оставляют информацию об оборудовании, которое берут с собой. В обязательном порядке у них должны быть средства связи. ЕДДС контролирует весь маршрут и продвижение группы. Старший туристической группы один раз в сутки звонит в диспетчерскую службу и сообщает, на какой точке маршрута они остановились на ночлег и в какое время группа снова отправится в дорогу. Это касается как пеших туристов, так и тех, кто отправился по воде на катерах.

Конечно, есть проблемы с людьми, которые уходят в тундру, не сообщив об этом. Могут возникнуть экстренные ситуации: поломка техники, травмы и тому подобное. При звонке в ЕДДС пострадавшие не могут объяснить место, где они находятся. Соответственно при выезде аварийно–спасательного отряда приходится расширять район поиска. Сама по себе регистрация несложная и не отнимает много времени, но она необходима для того, чтобы мы могли оказать своевременную помощь.

С начала года для аварийно–спасательных работ отряд привлекался четыре раза. Всё закончилось благополучно. Зимой производить поиски сложнее из–за погодных условий. Ситуации бывают разные — техника вышла из строя, не хватило горюче–смазочных веществ или продуктов питания. Однако в большинстве случаев люди, которые ходят в тундру, знают условия региона и понимают, что нельзя отправляться в путь без соответствующих экипировки и оборудования.

– Завершены ли работы по определению лавиноопасных участков на горе Отдельной?

– Управлением заключён контракт с лицензированной организацией на оказание услуг по мониторингу лавиной опасности. В ЕДДС поступают акты обследований и лавинные бюллетени. В случае если наблюдается лавиноопасность, оперативный дежурный смены проводит СМС–оповещение населения. Также информация размещается на сайте администрации города, телефонных справках–автомат, в приложении 112 Красноярского края и в бегущей строке на телевидении. Кроме этого, для разработки рекомендаций и минимизации возможных рисков при возможных сходах лавин ведётся работа по заключению контракта с организацией, которая будет осуществлять анализ данных, которые имеются по горе Отдельной, разработку инженерно–технических мероприятий и научно–методическое сопровождение. Также у нас заключён муниципальный контракт с лицензированной организацией, которая в 2021 году летом установила на юго–западном склоне горы измерительные линейки. По ним проводятся замеры уровня снега.

– Планируется ли создать в Норильске противолавинную службу?

– Сейчас проводится работа со среднесибирским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по созданию противолавинной службы на базе Таймырского центра ГМС для обслуживания территории города. Соответствующие письма подготовлены, планируется совещание по разработке предложений и возможности создания противолавинной службы на территории.

– Какие меры принимаются в части предотвращения угрозы лесных пожаров?

– В связи с географическим расположением и климатическими условиями пожароопасный сезон у нас начинается в июне. В Норильске и на прилегающих территориях нет лесных массивов, мы не подвержены высокой угрозе лесных пожаров. Несмотря на это, управлением ГО и ЧС проводится работа по информированию населения о требованиях пожарной безопасности, по разработке организационно–технических мероприятий, направленных на защиту природы от пожаров.

В 2020 году было зарегистрировано 96 ландшафтных пожаров. В прошлом году — ни одного. Это не связано с пандемией, горожане жили обычной жизнью. Видимо, даёт результат работа с населением, люди берегут природу. Однако расслабляться не стоит. И ландшафтные, и лесные пожары в большинстве случаев — дело рук человека.

– Какие меры принимаются весной для предотвращения происшествий с рыбаками на льду в период активного таяния?

– На сайте администрации города размещена вся необходимая информация, в том числе памятки поведения при выходе на лёд. Кроме этого, осуществляется информирование населения через телефонные справки–автомат, приложение 112 Красноярского края и бегущую строку. В организации, а также образовательные учреждения также направлены соответствующие памятки. В этом году не было случаев, когда приходилось спасать рыбаков с отколовшихся льдин.

Из основных правил можно выделить следующие: детям без взрослых нельзя находиться на льду; запрещено передвигаться по льду в тёмное время суток; опасно выходить на рыхлый лёд в период весеннего снеготаяния. Что касается правил безопасности для рыбаков, то им не следует бурить несколько лунок на одном участке и собираться тесными группами, также запрещено выходить на лёд и ловить рыбу возле уже имеющихся промоин. В прошлом году ЧС с участием рыбаков были, но никто не погиб.

– В каком состоянии находятся системы оповещения?

– Работа по организации муниципальной системы оповещения города ведётся с 2015 года. Уже установлены оконечные устройства (резисторы. — Прим. ред.) в Талнахе, Кайеркане, Оганере. В нынешнем году планируем завершить их установку в Центральном районе. По завершении работ система охватит более 90% населения.