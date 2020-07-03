Будьте уверены. "Карьера в "Норникеле" онлайн

Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева так обрисовала текущую ситуацию:



– Несмотря на непростой период, «Норникель» наращивает инвестиционный портфель. Мы реализуем около сорока инвестпроектов, направленных на всестороннее развитие производства. Это и цифровизация, и организация центров планирования, которые создаются на минерально–сырьевом комплексе, и многое другое. Отдельно стоит упомянуть «Серный проект», который позволит снизить выбросы диоксида серы в окружающую среду до 10%.



Вместе с этим реализация инвестиционных проектов — это не только внедрение новых технологий, но и создание новых рабочих мест. «Норникель» рад видеть в своих рядах сотрудников, желающих расти и развиваться профессионально. Анастасия Перфильева считает, что самое интересное сейчас происходит на стыке различных областей. В наши дни мало быть просто хорошим технологом — важно быть разносторонним специалистом, способным работать на современном оборудовании, которое закупает компания, чтобы сохранять лидирующие позиции на рынке. А для самих сотрудников очень важна уверенность в завтрашнем дне:



– Не так много компаний могут похвастаться средней заработной платой в 130 тысяч рублей. Для Заполярного филиала это уже свершившийся факт. «Норникель» как работодатель сумел завоевать все мыслимые и немыслимые награды как на российской, так и на международной арене. Это доказывает, что профессиональное сообщество высоко оценивает результаты деятельности предприятия, — говорит Анастасия Перфильева.



«Норникель» заинтересован в квалифицированных кадрах, а значит, у компании с опорным для ЗФ вузом, Норильским государственным индустриальным институтом, есть общая цель: вести всестороннюю подготовку молодых специалистов. Потому компания вкладывает средства, в том числе, и в развитие вуза: уже сегодня есть совместные проекты, которые обещают дать интересные результаты в ближайшем будущем.



– Технологические специальности – перспективные и востребованные. Если вы хотите быстро расти в профессиональном плане, ваш путь должен лежать через технический вуз, например, НГИИ, а уж рабочие места при успешном его окончании мы вам гарантируем, — пообещала спикер.



Ректор НГИИ Дмитрий Дубров, в свою очередь, напомнил, что проект, направленный на преобразование и развитие самого северного вуза реализуется в партнёрстве с Агентством развития Норильска при участии федеральных и международных экспертов и поддержке «Норникеля». Спикер рассказал о необходимости индивидуализации образования в современных условиях, когда обучение идёт в малых группах, и будущего молодого специалиста готовят так, чтобы он на предприятии мог развиваться по своей уникальной траектории.

Главный специалист отдела адаптации и планирования карьеры управления по персоналу и социальной политике ЗФ Олег Исаев рассказал слушателям о том, как нужно выбирать работодателя, с чего начинается успешный трудовой путь и какую карьеру можно построить в «Норникеле». Он сообщил, что компания предлагает три основных вектора карьерного развития. Первый — горизонтальный, позволяющий стать лучшим специалистом в своей области. Такую возможность дают более ста программ обучения и постоянная практика. Вертикальный вектор — перспектива дорасти до руководящей должности. В компании реализуются программы обучения от уровня мастеров на производстве до руководителей высшего звена. Есть и третий, проектный вектор, предоставляющий возможность участвовать в крупных проектах, реализуемых в компании.



Тем, как им самим довелось пройти большой путь в профессии, поделились гости прямого эфира: заместитель главного инженера по технологии и экологии Надеждинского металлургического завода Денис Арбузов и заместитель директора департамента горного производства по горному производству Виктор Лозицкий. По словам Дениса Арбузова, выпускника НГИИ, ему помогло то, что во время обучения он участвовал в производственной практике, успев познакомиться со многими тонкостями. Со временем он вырос от аппаратчика–гидрометаллурга до старшего мастера, затем перешёл в технический отдел, который позже и возглавил. Виктор Лозицкий также пришёл в компанию после института. Начинал горнорабочим. Сегодняшняя его должность говорит сама за себя. Он считает, что главными особенностями «Норникеля» являются стабильность и непрерывное развитие.



Повторить такой успех, а, может, совершить ещё более крутой взлёт начинающим специалистам позволит прохождение четырёх этапов: нужно сдать экзамены в вуз, поступить на техническую специальность, пройти практику на предприятиях компании и трудоустроиться. Подмогой станут корпоративная программа «Профессиональный старт» и лидерская программа «Первая Арктическая». Попробовать свои силы на промышленных объектах можно и став участником студенческого строительного отряда.