Будьте взаимно вежливы!

Об организации перевозок в НПОПАТ рассказал Виктор Кузнецов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации города Норильска:

– В сложных метеоусловиях интервал движения автобусов может увеличиться по объективным причинам. При плохой видимости, сильном ветре, гололёде, снегопаде приходится ехать медленнее: останавливаться, пропускать снегоуборочную технику и пешеходов, которых с тротуаров сносит ветром. Также в плохую погоду автобусы чаще сходят с линии, потому что обледеневают тормозная система и стёкла; с перебоями из–за большой нагрузки работают стеклоочистители; на дверях образуется наледь, и они блокируются. Сошедшему с линии транспортному средству практически всегда находится замена, но это дело не пяти минут...

Оперативной информацией о движении автобусов владеют диспетчеры НПОПАТ. Можно узнать, не было ли сходов с линии, нет ли задержек, позвонив по телефону 406–000. В режиме реального времени информация о движении автобусов по муниципальным маршрутам отображается в сервисе Вustime. Узнать об ограничении движения и изменениях в маршрутах общественного транспорта можно и по номеру городской справки–автомата 400–700.

По поводу того, что водители не ждут пассажиров. По правилам автобус не может находиться на остановке дольше того времени, что занимают посадка и высадка пассажиров. Стоять и ждать — это значит мешать движению других автобусов, а также нарушить расписание. Допустим, водитель там подождал, пока добегут, здесь вовремя не тронулся, а на какой–то остановке пассажиры уже нервничают: «Куда делся автобус?». Если же каждый пассажир ознакомится на официальном сайте города с расписанием автобусов и будет подходить к остановке заблаговременно, то довольны будут все.

Говоря о спецмаршрутах, нужно понимать, что перевозки рабочих организует работодатель. То есть в соглашении, которое заключают заказчик (предприятие) и исполнитель (НПОПАТ или другой перевозчик), прописывается, с каких остановок и во сколько автобус забирает пассажиров. И водители должны строго придерживаться установленного расписания. Если же к организации таких перевозок у пассажиров есть претензии, то нужно обращаться напрямую к своему работодателю.

В заключение скажу: правила есть правила, но проявить человечность — не высадить ребёнка, у которого не оказалось денег на билет, подождать бегущего навстречу пассажира, — конечно же, не возбраняется. Потому что главное, особенно на Крайнем Севере, — оставаться людьми.