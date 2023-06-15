Будущая норильская инновационная школа может получить особый статус

Вопрос о том, чтобы создать школу в организационно-правовой форме автономной некоммерческой общеобразовательной организации (АНОО) был рассмотрен на заседании депутатской комиссии по социальной политике.

Как напомнил присутствующим начальник муниципального управления общего и дошкольного образования Андрей Колин, полным ходом идёт строительство образовательного учреждения на 1100 мест со спортивным сооружением закрытого типа. Концепция инновационной школы предполагает реализацию комплекса образовательных услуг:

• в качестве образовательного центра – предоставление начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования для детей и взрослых;

• в качестве социокультурного центра – разработка проектов и программ, организация и проведение культурных мероприятий для горожан и гостей города;

• в качестве центра развития образовательных практик для образовательных организаций Норильска и за его пределами – за счёт поиска, локализации и тиражирования передовых образовательных практик в интересах системы образования муниципального образования город Норильск, а также экспорта передовых образовательных практик в образовательные организации за пределами муниципального образования город Норильск.

В соответствии с действующим законодательством организационно-правовая форма АНОО обеспечит наличие широких возможностей для образовательной организации по привлечению различных источников финансирования и будет способствовать однозначному определению сферы деятельности организации (в данном случае – сфера образования).

Такую инициативу члены комиссии по социальной политике поддержали, выразив уверенность в том, что новая школа станет ядром сообщества инновационных образовательных и социокультурных практик, центром построения и управления образовательными, карьерными и жизненными стратегиями жителей города Норильска.

Окончательное решение по вопросам, касающимся организационно-правовой формы будущей школы, будет принято на сессии городского Совета.