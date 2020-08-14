Будущие инженеры покоряют Север онлайн

В Норильске стартовала деловая игра для российских студентов, участников корпоративной программы «Норникеля» «Профессиональный старт». В этом году из–за эпидемии коронавируса она проходит в онлайн–формате. Зато при таких условиях принять участие в ней может большее количество человек — всего поступило более 700 заявок из 60 вузов страны.

За четыре недели интенсива студентам будут предложены технические задачи, максимально приближенные к специфике горно–металлургического производства. Найти решение и подготовить презентацию своего предложения ребятам предстоит, работая в команде. Молодые люди пройдут через тренинги, где они получат навыки, необходимые для составления резюме, создания структурной презентации, при публичных выступлениях и оценке рисков.

Приветствуя участников онлайн–академии, вице–президент компании «Норникель» по кадровой политике Дарья Крячкова выразила надежду, что, несмотря на новый виртуальный формат, студенты смогут получить представление о деятельности компании и сделать осознанный выбор будущего места работы.

Дополнительный стимул сделать этот выбор в пользу «Норникеля» — программа «Первая арктическая». Это своего рода карьерный лифт для молодых и амбициозных специалистов. Яркий пример для нынешних студентов — один из «покорителей» 2015 года Антон Харин. Выпускник Уральского государственного горного университета сейчас работает в «Норникеле» главным специалистом департамента совершенствования деятельности. Он говорит, что получил в академии колоссальный опыт, который ему очень пригодился.

В первый же день онлайн–игры студентам было предложено познакомиться с экспертами «Покорителей Севера» и задать им все интересующие вопросы. В числе экспертов были главный инженер медного завода Максим Глебовец, исполняющая обязанности заместителя директора ЗФ по персоналу и социальной политике Людмила Ахметчина, начальник металлургического цеха КГМК Вадим Миньшенин, руководитель направления подбора персонала и кадрового мониторинга департамента кадровой политики Белла Амхадова, директор департамента по персоналу и социальной политике КГМК Анна Крыгина.

Прежде всего студентов интересовало, по каким критериям происходит отбор кандидатов. Эксперты заверили их, что помимо профильных знаний очень важно уметь работать в команде и нести ответственность за свои действия. Не стоит переживать, если вы устраиваетесь на работу без практического опыта — было бы желание расти профессионально, а коллеги всегда помогут. К тому же возможностей для обучения в «Норникеле» более чем достаточно.

Всем заинтересованным в дальнейшем трудоустройстве в «Норникеле», а также просто желающим получить дополнительные знания и навыки предстоит в течение следующего месяца жить в условиях чёткой самоорганизации. В этом, пожалуй, заключается основная сложность проведения онлайн–академии, когда участники сами вольны распоряжаться временем для выполнения заданий. Но такая самоорганизованность — одна из составляющих карьерного взлёта.