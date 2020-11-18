Будущим летом в городе установят бронзовую скульптуру овцебыка

Появление скульптуры стало продолжением идеи украшения города монументами северных животных. В своё время в Норильске появились каменные белая медведица, олень, морж. И вот сейчас - бронзовый двухтонный овцебык, выполненный в натуральную величину телёнка этого животного. Габариты скульптуры 1,7 м на 2,4 м.

- Мы долго решали, каким будет наш овцебык и после консультации с архитекторами и скульпторами пришли к выводу, что для передачи красы и характера животного лучше всего подойдёт металл. Предварительно скульптура была выполнена автором из глины, после её отлили из бронзы. На изготовление ушло четыре месяца, - рассказал Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска.

Пока монумент планируют разместить возле Дворца спорта «Арктика» со стороны ледовой арены. Здесь всегда много детей, посещающих тренировки: им будет интересен новый житель; а летом это место активно посещают горожане, отдыхающие на Долгом. Ещё одна причина поселить бронзового овцебыка у «Арктики» - окончание оформления парка «Озеро Долгое». И всё же в УЖКХ отметили, что место установки скульптуры ещё обсудят с жителями.

- Закупка скульптуры вызвала серьёзный ажиотаж у горожан: люди обсуждают в соцсетях её стоимость. Но, поверьте, для монументальной работы, которая будет украшать наш город много лет, 5 млн это не столь большая цена. Если сравнивать: на эти деньги можно заасфальтировать один двор или установить одну детскую площадку. Но ведь в Норильске и так это делается. В частности, в этом районе, на ул. Комсомольской, 11, в этом году появилась новая игровая площадка площадью почти 400 квадратных метров. Следующим летом мы планируем обустроить в районе домов 21-25 на ул. Комсомольской большую спортивную площадку. Так что, думаю, недостатка в местах для игр детей нет. Овцебык же послужит тематическим украшением нашего города, - отметил Анвар Низамутдинов.

Он также напомнил, что вопросы установки новых памятников или скульптур, как правило, обсуждаются с участием горожан на общественных советах. Кроме того, норильчане оставляют свои пожелания по украшению городской территории непосредственно в УЖКХ, так что нельзя сказать, что выбор овцебыка был неожиданным.

- Людям нравятся крупные скульптуры, а тематика северных животных в городе прослеживается уже несколько лет и норильчане тепло о них отзываются, - добавил Анвар Низамутдинов.

На этом программа монументальной скульптуры, посвящённой северным животным, не закончится, говорят специалисты. В будущем в Норильске планируется продолжить их установку. А кто именно станет новоиспечённым «норильчанином» и в какой точке города обзаведётся «пропиской», - решать людям.