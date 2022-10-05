МАУ ИЦ «Норильские новости»

Бульвар Влюблённых Центрального района скоро украсят светящимися арками

Бульвар Влюблённых Центрального района скоро украсят светящимися арками

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Бульвар Влюблённых Центрального района скоро украсят светящимися арками

Сегодня рабочие заняты монтажом девяти световых арок, которые планируется включать на вечернее и ночное время одновременно с наружным городским освещением.

Бульвар Влюблённых Центрального района скоро украсят светящимися аркамиБульвар Влюблённых Центрального района скоро украсят светящимися аркамиБульвар Влюблённых Центрального района скоро украсят светящимися аркамиБульвар Влюблённых Центрального района скоро украсят светящимися арками

Как рассказал Александр Акантьев, начальник отдела энергетики «Норильскавтодора», высота арок составит 3,5 метра, на их оформление потребовалось больше двух километров световых кабельных линий:

- Мы все хотим видеть Норильск красивым, и эти арки добавят городу нарядности, привлекательности. Ожидаем, что объект будет сдан в эксплуатацию в течение пары недель, и горожане увидят это место преображённым.

Он также напомнил, что, согласно заключённым муниципальным контрактам, продолжается архитектурно-художественное оформление жилых домов на ул. Красноярской, 1, ул. Нансена, 58 и 60. Напомним, на фасадах зданий световыми линиями изображают домики и башни. Светодиодные светильники динамические, меняющие цвет. Ночью яркость будут приглушать, чтобы свет не мешал жителям спать, отмечают специалисты. Оформление фасадов планируется завершить в течение двух недель.

Также уже начались работы на въезде в город — на фасадах домов на ул. Красноярской, 3 (корп. 1), 4-8; ул. Орджоникидзе, 2, а также на 17 опорах освещения на разделительной полосе и разворотном круге между улицами Орджоникидзе и Комсомольской. В «Норильскавтодор» обещают, что обновлённым этот район горожане увидят уже до конца года.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Витас Бенета
5 октября в 14:41 450
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