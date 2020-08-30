Быстринский ГОК в тестовом режиме запустил первый роботизированный тахеометр

Он предназначен для измерения колебаний на поверхности карьеров и обеспечения безопасной работы. От обычных электронных тахеометров прибор отличается автоматическим циклом наблюдений за отражателями, которые установлены по бортам карьера.

Наблюдение на некоторых участках будет происходить непрерывно 24 часа в сутки. Также в тахеометре есть функция автоматического наведения и удалённого доступа. Специалист сможет в любой момент в автоматическом режиме запустить запись наблюдений с компьютера из офиса, не выезжая в карьер.

Тахеометр Leica TM 50 работает в температурном диапазоне от —200С до +500с, полностью оперативен в ясную погоду и в полной темноте.

Устройству можно задать конкретный период наблюдения. Прибор будет сообщать о смещении отражателей, при превышении установленных пределов смещения сможет направить сигнал на пульт управления диспетчеру. Тахеометр даёт возможность оперативно получать и передавать информацию горному диспетчеру, чтобы в короткие сроки вывести технику из опасной зоны.

По результатам тестирования ввод прибора в промышленное использование планируется до конца 2020 года.