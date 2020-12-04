Быть или не быть третьей волне коронавируса в Красноярском крае?

Во время заседания комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания Красноярского края министр отметил, что хоть регион и вышел на плато по заболеваемости, в январе–феврале 2021 года всё-таки ожидается третья волна заболевания коронавирусной инфекцией. Причиной могут сдать нарушения профилактических норм во время новогодних праздников.

К началу третьей волны в регионе планируется увеличить кадровый резерв медперсонала, а также в декабре несколько территорий края получат 13 автомобилей скорой помощи. И ещё 21 машину — в январе 2021 года.

Напомним, что вчера, 3 декабря, в регионе зарегистрировано 333 новых случая заболевания коронавирусом. В Норильске же за прошлые сутки заболел 31 человек. В ближайшее время в город ожидается поставка первой партии вакцины против COVID-19. В первую очередь будут прививать врачей из «красной зоны» и остальной медперсонал.