Бюджет на капремонт жилых домов предложено значительно увеличить

Специалисты уверены, что увеличение бюджета позволит выполнить ряд неотложных работ для поддержания сохранности жилфонда Норильска. Дополнительные средства будут направлены на увеличение стоимости ремонта по ряду объектов по итогам прохождения экспертизы сметной стоимости, а также проведение работ на вновь включённых в список домах. Однако есть дома, которые будут исключены из списка, так как по ряду причин работы на них не будут выполнены в срок.

Из программы исключат следующие адреса - ул. Победы, 9, 15, ул. Строительная, 11, 13, и ул. Норильская, 20 (замена на другие объекты района Кайеркан), ул. Космонавтов, 9 (объект будет отремонтирован по программе регионального фонда капремонтов), ул. Б. Хмельницкого, 23, 27, ул. Комсомольская, 41А, 41Б, 43Б, 49А, 49Б, пр. Солнечный, 1, ул. Норильская, 24 (большой объём работ и недостаточное количество предложений от подрядных организаций) - общим объёмом финансирования 117,3 млн рублей.

Вместо этого приведут в порядок фасады зданий по адресам - ул. Б. Хмельницкого, 17 и 19 (объекты, не завершённые в прошлом году), ул. Строительная, 1А, ул. Школьная, 3А, ул. 50 лет Октября, 6А, ул. Первомайская, 7 и 13 (в преддверии юбилея района Кайеркан), ул. Талнахская, 66 (по ходатайству депутатов в связи с продуваемостью стен и жалобами жителей), ул. Таймырская, 28, ул. Новая, 12 (в связи с жалобами жителей на продуваемость фасадов). Общая сумма бюджетных средств, направляемых на ремонт фасадов составит 106,6 млн рублей.

Дополнительно отремонтируют мягкие и металлические кровли на 28 объектах; в четырёх МКД завершат мероприятия по бурению температурных скважин, ещё 20 объектов включены в список работ дополнительно по предписаниям специализированных организаций в сфере мерзлотно-технического надзора. В 20 домах выполнят ремонт несущих конструкций фундаментов. Общая сумма затрат на ремонты конструкций нулевого цикла составит порядка 361,3 млн рублей.

«Несмотря на то, что новое четырёхстороннее соглашение уже подписано, уверен, в этом году просто необходимо предусмотреть деньги на ремонт фундаментов и в местном бюджете. Тем более, что новая программа по соглашению пока не утверждена. Как вы помните, утверждая титульный список на капремонты домов, депутаты как раз обратили внимание на то, что «нули» не будут ремонтироваться. Хорошо, что этот пробел оперативно устранили», - напомнил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.

Также было предложено продолжить демонтаж холодильных плит в 16 домах (988 плит) на сумму около 21,7 млн рублей; разработать проекты на различные виды работ по 60 объектам на сумму 38,2 млн рублей; отремонтировать систему ТВС в двух домах (ул. Федоровского, 15, 1-5 подъезды и ул. Енисейская, 3) в связи с многочисленными жалобами жителей (сумма затрат - 36,5 млн рублей); в 15 МКД установить пластинчатые теплообменники на сумму 19,8 млн рублей.

Все предложенные изменения депутаты согласовали, утвердив скорректированный титульный список на проведение капремонта в жилых домах Норильска на 2021 год.