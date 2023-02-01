C 3 февраля в аэропорту Норильска изменятся тарифы на взлёт и посадку и на обеспечение заправки самолётов

«Авиакомпания NordStar осуществляет свою деятельность в рамках условий Соглашения о базовом перевозчике аэропорта Норильск, и все авиабилеты по маршрутной сети из Норильска и в Норильск реализуются по фиксированным предельным тарифам, утверждённым Соглашением. Тарифы на текущий 2023 год, а также до конца действия осенне-зимнего расписания 2024 года уже определены и изменяться не будут, ознакомиться с ними можно на сайте авиакомпании», - прокомментировали в авиакомпании NordStar.

В последний раз тарифы на основные услуги аэропорта Норильск повышали на 4% в 2018 году. Однако за это время уровень инфляции составил 32,5%. Таким образом Федеральная антимонопольная служба России утвердила предельно допустимое повышение тарифов. С этого года тариф на взлёт и посадку воздушных судов повысится на 32,5% и на заправку самолётов ГСМ на 40,5%.

Содержание северной воздушной гавани предполагает значительные расходы на использование большого объёма специализированной техники для очистки территории в зимний период. Кроме того, с 2016 по 2018 год в аэропорту Норильск был проведён масштабный ремонт взлётно-посадочной полосы, затем прошла большая работа по обновлению инфраструктуры порта. На содержание новых современных объектов, говорят в аэропорту, требуется дополнительное финансирование. Часть расходов на протяжении многих лет покрывает компания «Норникель».

«По сравнению с прейскурантом на обслуживание самолётов в последней редакции от 2018 года базовый сбор за взлёт-посадку самолётов увеличится с 1755 рублей до 2373 рублей за тонну максимальной взлётной массы. К примеру, у Boieng 737-800 она составляет 76 тонн, услуга взлёт-посадка с февраля составит 180 тысяч рублей. При 100% заполняемости воздушного судна увеличение тарифа в расчёте на одного пассажира составит 133 рубля», – пояснила заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Аэропорт Норильск» Вероника Чегодаева.

Что касается тарифа на обеспечение заправки воздушного судна авиационным топливом, он увеличится с 1998 рублей до 2807 рублей за тонну топлива. Тому же Boieng 737-800 по направлению Норильск-Москва потребуется шесть тонн. Затраты на заправку составят 17 тысяч рублей. На одного пассажира увеличение тарифа составит 13 рублей.