Целая пачка проблем

Тяжесть в лёгких

Ещё в 1560 году Жан Нико де Вильемен, французский дипломат и ученый, впервые привёзший табак во Францию, пропагандировал его употребление в высшем свете. Он утверждал, что табак — лекарственное средство, помогающее при коликах, нефрите, истерии, дизентерии, зубной и головной болях и ряде других недугов. В наши дни, по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в мире из–за потребления табака и табачных продуктов ежегодно гибнет более 8 миллионов человек. Только вдумайтесь в эти цифры: это почти в два раза больше численности населения Санкт– Петербурга, почти в пять раз больше численности населения Новосибирска и в сорок пять раз больше численности населения Норильска.

ВОЗ уже давно бьёт в колокола, констатируя, что табак убивает до половины людей, которые его потребляют. По оценкам организации, на сегодняшний день, употребление табака является причиной 16% всех смертей среди взрослых старше 30 лет, причём большинство этих смертей являются преждевременными. ВОЗ утверждает: «Табачная эпидемия является одной из самых значительных угроз для здоровья населения, когда–либо возникавших в мире»

Согласно медицинским исследованиям, существует прямая связь между табакокурением и такими заболеваниями, как рак, эмфизема легких, заболевания сердечно– сосудистой системы. Табачный дым повреждает дыхательный эпителий, обуславливая утренний кашель курильщика.

Вне закона

Многие страны мира, в том числе Россия, принимают антитабачные законы. Так, например, в США нельзя курить на вокзалах, в аэропортах и других общественных учреждениях, а также на рабочем месте. А в Нью–Йорке и некоторых других столицах штатов власти пошли ещё дальше: в местах отдыха, развлекательных заведениях и ресторанах употребление табачных изделий также наказуемо. Немецким и ирландским курильщикам, как и владельцам заведений, где они попадутся с зажжённой сигаретой, придётся изрядно раскошелиться.

Главный аргумент в борьбе за здоровье — баснословные штрафы: в Дублине владельцу «курящего» бара выпишут чек на сумму до 10 000 евро. В Германии запретительные меры распространяются даже на водителей такси, которым грозит почти 1000 евро штрафа за каждого курящего пассажира. В Японии появились целые улицы и проспекты, свободные от дыма. В Австралии пачки сигарет окрашены в светло– оливковый цвет, название марки указано мелким шрифтом сбоку, а большую часть упаковки занимает неестественно яркая картинка поражённых вследствие курения легких, конечностей и мозга.

В России 1 июня 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно ему, запрещено курение в общественных местах, реклама табака, а также вовлечение детей в употребление табака. За курение в общественных местах — школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, зданиях органов государственной власти, муниципалитетах, помещениях социальных служб, лифтах, подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, станции метро, на спортивных и культурных объектах, рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, на детских площадках и пляжах, поездах дальнего следования, судах дальнего плавания, гостиницах, кафе, ресторанах, рынках и других торговых объектах, платформах пригородных электричек — предусмотрен штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Также с октября этого года под запрет попали вейпы, кальяны и другая никотиносодержащая продукция.

Дело — табак

В табачном дыме присутствует более 7000 химических веществ, из которых по меньшей мере 250 наносят вред здоровью, а не менее 69 — являются известными канцерогенами. У курильщиков смерть от инфаркта миокарда и инсульта в 2–4 раза выше, чем у некурящих. Поскольку курение вызывает сужение артерий, у курильщиков повышается риск развития таких заболеваний периферических сосудов, как обструкция крупных артерий рук и ног, что приводит к гангрене. Также у них значительно чаще развивается аневризма брюшной аорты. Вы, наверняка, слышали такой термин, как «лицо курильщика»: впервые о нём упомянул научный журнал в 1985 году. У 48% курящих и 8% куривших в прошлом кожа имеет бледно–серый цвет, у них более выражены морщины, причём у некурящих таких изменений не отмечено.

По данным ВОЗ, в мире каждые шесть секунд от заболеваний, связанных с курением табака, умирает один человек. ВОЗ утверждает, что безопасного уровня воздействия вторичного (это дым, которым наполнен воздух в закрытых помещениях, где люди потребляют табачные изделия) табачного дыма не существует. У взрослых вторичный табачный дым вызывает серьёзные сердечно–сосудистые и респираторные заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и рак легких. У детей грудного возраста он увеличивает риск возникновения синдрома внезапной смерти младенца. У беременных приводит к осложнениям беременности и рождению маловесных детей. Ежегодно 65 000 детей гибнет от болезней, ассоциируемых с воздействием вторичного табачного дыма.

Впрочем, давайте отвлечёмся от сухих цифр и фактов. Расскажу вам одну историю. Мой отец курил более 40 лет. Начал задолго до моего рождения, и я постоянно видела его с сигаретой. Он мог встать среди ночи, чтобы покурить. Это была огромная часть его жизни. Но помимо сигарет его также сопровождал и кашель, на который долгие годы никто не обращал внимания — никто, включая медиков. До тех пор, пока однажды у него резко не пропал голос. И врачи поставили страшный диагноз — рак легкого. Отца не стало в течение месяца. И вдруг, в один момент, я поняла, что онкология — это не что–то далёкое, что происходит с кем–то другим. Любой может стать жертвой этой болезни. А курение с каждым днем подталкивает вас всё ближе к концу.

Однако люди продолжают курить. И одно дело, когда кто–то вредит своему здоровью осознанно. Но зачастую страдают «пассивные курильщики». Поэтому, когда вы в следующий раз закурите рядом со своим ребёнком, задумайтесь. Ведь вы повышаете риск возникновения онкологии, астмы, а также заболеваний уха, горла и носа у своего чада. Впрочем, и среди самих курящих добрая половина не понимает, какой ущерб наносит своему здоровью. В особенности это касается подростков. Мальчики начинают курить, чтобы казаться брутальнее и взрослее. Девочки — чтобы выразить подростковый протест и бунтарский характер. И в этом отношении я считаю отличной идеей размещение на сигаретных пачках не просто предупреждений о вреде курения, но и устрашающих иллюстрации. Чтобы люди, и в первую очередь, молодёжь, видели, на что они себя обрекают.

В 2014 году в США провели исследование относительно влияния на людей подобных изображений. В опыте приняли участие более 2000 человек. Одной части фокус–группы выдавали сигаретные пачки с ужасающими картинками, на которых были изображены поражённые органы, недоношенные дети и люди в последней стадии рака. У второй же части на пачках были нанесены только текстовые предупреждения. Участники исследования раз в неделю наведывались к ученым с запасом сигарет на ближайшие восемь дней. Их пачки оклеивали предупреждающими надписями. Параллельно курильщики проходили опрос. Эксперимент продолжался в течение месяца. Мысли об отказе от курения больше посещали тех, кто входил в первую группу (5,7% против 3,8%). Под влиянием картинок больше людей думало о том, чтобы пропустить перекур, у них чаще возникали негативные эмоциональные реакции на табак, мысли о вреде курения. В конце участников спросили, предпринимали ли они попытки отказаться от курения с момента начала исследования. И процент ответивших положительно был чуть выше именно в первой группе (40% против 34%).

Этот эксперимент показал, что люди не всегда понимают на что обрекают себя, когда начинают курить, и что их надо подталкивать к тому, чтобы они боролись со своей зависимостью. Антитабачные законы, социальная реклама, пугающие изображения на пачках сигарет — всё это помогает в борьбе с вредной привычкой. Если вы давно хотели бросить, но всё ждали понедельника, следующего месяца или года, не ждите. Бросайте прямо сегодня. Сейчас.

Как бросить курить?

говорит эксперт

– Причин «держаться» за вредную привычку на самом деле предостаточно, но хочу обрадовать: современные люди максимально вооружены против курения. Валерий Потапов, врач–терапевт Центра здоровья Норильской межрайонной поликлиники № 1

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– Чтобы бросить курить, в первую очередь нужно захотеть это сделать. Мотивация подвигает нас на удивительные вещи. Важно острое желание уйти от привычки. Поверьте, любой курильщик — подчёркиваю, любой — хочет бросить курить. Но пока нет выраженного стремления это сделать, нет и должной мотивации, и велик шанс, что, даже бросив однажды, вы вернётесь к прежней привычке.

Почему она так крепка? Для начала, курение вызывает зависимость на клеточном уровне: никотин заменяет ацетилхолин, один из нейромедиаторов. Есть и психологическая зависимость: в одной из публикаций я встречал фразу о том, что курение — это возврат к сосательному рефлексу. То есть в раннее детство, когда нам было хорошо. Ещё один психологический якорь: если разобрать процесс курения, мы получаем ритуал, который к тому же имеет схожесть с медитативными практиками. Он вызывает успокоение упорядоченностью действий, контролем вдоха и выдоха — именно поэтому, кстати говоря, курение помогает расслабиться. Но дело не в сигаретах как таковых, а в контроле дыхания.

Так что причин «держаться» за вредную привычку предостаточно, но хочу обрадовать: современные люди максимально вооружены против курения. В ходу обилие литературы, демонстрирующей его вред; фильмов, способных повлиять на решение отказаться от курения. Наконец, мы имеем широкий доступ к препаратам, помогающим покончить с этой зависимостью. Сегодня на рынке представлены три крупных фармпомощника: таблетки «Чампекс» и «Табекс», а также группа товаров под маркой «Никоретте» (спреи, аэрозоли, пластыри, жвачки). Если ваш стаж курения до пяти лет, лучше отдать предпочтение последнему варианту. Эти медицинские изделия содержат никотин, организм спокоен, но при этом вы избавляетесь от привычки держать во рту сигарету. Если вы курите дольше пяти лет, выбирайте таблетки. Они создают конкуренцию с никотином на клеточном уровне.

Существуют разные сроки приёма таблеток, общая рекомендация — порядка 12 недель. Часто показано два курса. Это эффективный способ борьбы с курением, у человека уходит стресс от отсутствия табака, нет ломки — а зависимый обычно испытывает ломки, схожие с наркотическими, только в меньшем объёме. Ведь курение — это та же зависимость, диагноз, и механизмы действия схожи, просто курение — более социально приемлемое явление.

В последние годы наше правительство всерьёз озабочено оздоровлением нации путём борьбы с курением, в чём как врач я не могу не поддерживать его. Оно вводит ряд последовательных мер: во–первых, разграничены места курения. Казалось бы, мелочь, но когда курить можно везде, мы автоматически курим больше. А тут необходимо дойти до нужного места — порой это делать лень, и мы пропустим перекур–другой. Параллельно убираются сцены курения из фильмов: прежде мы видели их постоянно, и в голове откладывалась, что это норма. Более того, часто положительные герои — заядлые курильщики. Ну и, в–третьих, в стране постепенно повышают цену на табак, и кто–то начинает взвешивать: купить хлеба и молока или пачку сигарет? Всё вместе — вкупе с модой на ЗОЖ — это работает, и людей, стремящихся избавиться от опасной зависимости, действительно, становится всё больше.

И всё же повторюсь: сколько бы ни стоили сигареты, как бы далеко ни приходилось бежать на перекур, какие бы таблетки мы ни пили, это не сработает в полную силу без осознанного решения оставить вредную привычку в прошлом.

Подумаем вместе

Сергей Карпов, оператор Норильск ТВ:

– Я курил лет десять, но три года назад бросил. Почему? Во–первых, на выносливости стало сказываться, да и сигареты сильно подорожали. Пример: я в тундре по две пачки в день выкуривал, то есть на два выходных дня приходилось брать четыре пачки, а за эти деньги две банки тушенки можно купить. Бросал тяжело. Сначала попробовал никотиновые таблетки: первое время помогало, потом эффект пропал. Пытался курить электронные сигареты — результата не было. В итоге просто взял себя в руки и решил не покупать и не стрелять сигареты. Первые четыре дня это был ад. Чтобы хоть как–то заглушить желание покурить, покупал обычные леденцы и ел их пачками. На пятый день отпустило. С тех пор к сигаретам равнодушен, даже если рядом курят. Собственно, и денег теперь прилично экономлю, и со здоровьем всё в норме.

Ольга Горбунова, бухгалтер:

– В этом деле главное — понимание, что курение ничего полезного не приносит. Наоборот, создаёт лишние проблемы: постоянные головные боли, жуткий кашель, неприятный запах от одежды и изо рта, необходимость искать места для курения. Да и просто осознание того, что ты не свободен и тобой управляет доза никотина, которая требует регулярного пополнения в организме. Всё это в конечном итоге стало для меня стимулом избавиться от пагубной привычки. Бросала с помощью таблеток, так как стаж курильщика у меня составлял 23 года. Побороть зависимость без дополнительного толчка оказалось трудно. Головные боли и кашель прекратились практически сразу. Прошло уже четыре года, и я счастлива быть свободным от курения человеком. Единственное, о чём жалею, — что не сделала этого раньше.

Денис Кожевников, корреспондент «Заполярной Правды»:

– Я курил с самого детства. Когда мама устраивала допрос с пристрастием, выясняя причины тяги к сигаретам, я, помнится, заявлял с трагизмом, что, типа, не могу бросить. К слову, «официально» мама мне дозволила курить только в армии. «Куришь?» — спросила она на КПП, когда приехала. — «Курю...» — с тем же трагизмом, понурив голову, вещал я. — «Кури!» — и положила на стол, как сейчас помню, пачку «Космоса». А бросил курить я совершенно неожиданно только в 33 года. Как–то обнаружил в кармане рассыпавшуюся в лохмотья пачку сигарет, выкинул её без всяких мыслей и купил другую. Через несколько дней и эта пачка тоже оказалась нетронутой. Тут я понял, что не курю уже «на протяжении двух пачек». И просто перестал их покупать. Правда, как раз в этот период я два раза подряд перевернулся на машине — может, между этими событиями существует какая–то связь?..

Светлана Невзорова, медсестра:

– Расскажу историю своей близкой подруги — курильщицы с 30–летним стажем. Я, некурящая, всё пилила её, чтобы бросила, убеждала, что и без сигарет прекрасно можно обходиться. А она отшучивалась: мол, перекуры для неё порой бывают единственной радостью в суровых рабочих буднях, и поэтому расставаться с сигаретами она не намерена. А тут возвращается из отпуска и говорит, что больше не курит. Оказывается, у её родственников в коттедже случился пожар. И помогая им расчищать пожарище, она так впечатлилась видом вещей, пострадавших от дыма, гари и копоти, что подумала о том, что и лёгкие её выглядят так же... Подношу, говорит, сигарету ко рту, а поджечь не могу, сразу же закашливаюсь. Так и бросила, сама того не желая. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Людмила Карманова, дизайнер:

– Курила я 17 лет, не курю уже 12. В семье смолила одна, причём прямо на кухне. И близкие от этого очень страдали, при этом не пилили меня, смирившись с тем, что у меня нет силы воли. А в какой–то момент я вдруг осознала, какие страдания приношу своим родным, сделав их пассивными курильщиками. И так мне стало стыдно, так мерзко на душе, что решила положить этому конец. Мне было очень сложно. Но я настроилась, купила одну очень известную книгу о том, как бросить курить, полгода настраивалась, чтобы её прочесть, потом долго читала, закладывая страницы сигаретами... А перевернув последний лист, почувствовала такое облегчение, такое счастье, хоть вставай, раскидывай руки и кричи изо всех сил: «Я свободна!»

Джульетта считает, что жизнь заиграла новыми красками:

– Как и многие, начала курить из баловства ещё в школе. Хотелось казаться взрослее и опытнее, постепенно это вошло в привычку, которая растянулась на 35 лет. Бросить курить было сложно. Это время вспоминается как страшный сон. Было несколько попыток, но каждый раз я вновь возвращалась к сигаретам. Перепробовала всё: таблетки, спреи, пластыри. Ничего не помогало. Дошло до того, что однажды после флюорографии мне врач сообщил, что у меня в лёгком образовалась дыра. Но даже это не остановило. Назначили операцию, и я решила, что если всё будет хорошо, то окончательно откажусь от курения. Последняя моя сигарета была как раз перед операцией. С тех пор как отрезало. Больше не курю. Скажу честно, жить стало легче. Сейчас я ощущаю себя самой счастливой и красивой женщиной.