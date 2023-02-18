Целый мир на пятачке

Реставрация здания будет проводиться с 1 марта до конца декабря нынешнего года. Подрядчик «БелСлавИнвест» известен в городе возведёнными храмами в Талнахе и на ул. Мира. Сегодня он разворачивает на месте строительно–бытовой городок, подключает объект ко временным инженерным сетям, а также передаёт оставшиеся книги организациям и частным лицам. Из Архангельска в Норильск уже направляется первая партия стройматериалов, необходимых для того, чтобы начать фактические работы. Как рассказал Константин Фиалковский, руководитель обособленного подразделения «БелСлавИнвест», разрешение на проведение реставрационных работ у них имеется (компания имеет право работать на объектах культурного наследия, каковым и является здание):

– Учитывая культурную ценность объекта, при реставрации будет вестись авторский надзор за отделкой помещений. Проект разработан компанией «Невский мост». Мы будем реставрировать внутренние помещения под ключ, в том числе интерьерные элементы и мебель.

Как добавил Сергей Шишкунов, руководитель проектного офиса ЗФ «Норникеля» реализации комплексных мер по развитию Норильска, реставрация проходит при финансовой поддержке компании. Стоимость контракта — более 1 млрд руб.

Уже в марте на объекте будут заняты до 60 сотрудников, работы будут вестись в круглосуточном режиме. При этом подрядчик обещает учитывать требования закона о тишине. Пик занятости придётся на отделочный этап, когда привлекут до 160 человек. Главная сложность для строителей заключается в том, что здание историческое. А ещё в нём не было лифта, теперь он появится. Выполненный из стекла подъёмник будет доставлять посетителей на каждый из шести этажей здания. Для устройства шахты строителям потребуется демонтировать часть перекрытия. Но это не отразится ни на конструктивной целостности здания, ни на сохранении его визуального стиля, говорит Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска:

– Хочется, чтобы дух и энергетика здания, знакомые каждому горожанину, остались неизменны. Многие, в том числе и я, неоднократно бывали тут в пору студенчества. Но при этом нужно, чтобы новый общественно–культурный центр имел современный формат и соответствовал времени.

Он напомнил, что команда АРН курировала проект с 2019 года, когда после переезда технической библиотеки (в 2018–м она переселилась на ул. Октябрьскую, 6, став отделом Центра инженерного сопровождения производства ЗФ «Норникеля») встал вопрос о дальнейшей судьбе здания.

– Мы рады, что теперь решение есть, и одно из самых красивых зданий нашего города станет местом общего пользования. Это был долгий путь: проектирование, разработка дизайн–проекта, множество обсуждений с горожанами того, какими должны быть помещения, которые наполнят каждый этаж. Более сложный этап, занявший почти два года, — разработка проектно–сметной документации. Акцент сделан на современный дизайн, который требовалось адаптировать к зданию культурного наследия. А значит, должны соблюдаться специальные техусловия, требующие множества экспертиз и согласований. Радует, что архитекторы, дизайнеры бились за каждое решение, дабы не упрощать проект, — рассказал Максим Миронов.

Он отмечает, что для эффективной работы «Башни» нужна команда грамотных управленцев. Им предстоит разрабатывать новые сценарии досуга горожан, проводить различные мероприятия. Потому в прошлом году АРН отобрало на конкурсной основе 30 участников (в основном из Норильска, но есть и москвичи, питерцы), которые сегодня проходят теоретическое и практическое обучение.

В состав администрации «Башни» войдут куратор пространства, куратор по маркетингу, технический куратор, куратор резидентов, event–куратор, администраторы, контент/smm–менеджеры. Именно эти специалисты наполнят новой жизнью здание бывшей научно–технической библиотеки.

Это люди разных возрастов, с опытом работы во всевозможных областях.

Новый центр в полном смысле будет отвечать определению «общественный». По задумке авторов проекта найти занятие по душе здесь смогут люди всех возрастов и интересов.

Доминантой проекта будет первый этаж, по запросу жителей это будет большое пространство с променадом, наполненное светом и зелёными насаждениями, где приятно прогуляться, отдохнуть. Вход на этот этаж будет свободным для всех желающих пообщаться или поработать в комфортной обстановке. Встречать посетителей будет информационное табло с афишей ближайших мероприятий. Здесь же расположатся кафе, детский игровой центр и многофункциональное помещение для проведения мероприятий, лекций, встреч. Общая площадь объекта — всего порядка 2200 кв. м, потому её важно правильно наполнить.

Этажом выше расположится Кухня городских идей АРН, где активные горожане смогут принять участие в обсуждении будущих проектов по преображению Норильска. Третий и четвёртый этажи будут отданы под пространства для проведения тренингов, мастер–классов и коворкинг–зону. Это территория городских сообществ, клубов по интересам, студенческих объединений ЗГУ. На пятом этаже с помощью мультимедийной аппаратуры можно будет проводить церемонии награждения, видеопоказы или презентации. Также верхушка «Башни» станет смотровой площадкой с огромными окнами и потрясающим видом на гору Шмидтиху и историческую часть города.

Много вопросов у норильчан вызывала судьба оставшихся после переезда библиотеки книг. В АРН говорят, что все они были оценены экспертами и научными сотрудниками технической библиотеки, и большую часть литературы забрали и оцифровали.

– Начиная с 2019 года мы десятки раз приглашали горожан и организации разобрать их. Правда, мы не можем сделать единый день открытых дверей, так как здания снято с пожарного учёта, здесь нельзя проводить культурно–массовые мероприятия. Но за три года, надо полагать, люди выбрали самое ценное, — считают в АРН.

Посетивший будущую строй-площадку Дмитрий Карасев, глава Норильска, отметил, что город, компания «Норникель» и АРН приложили максимальные усилия в работе с объектом, поскольку здание бывшей технической библиотеки — одно из знаковых мест города.

– Я, как и многие, просиживал тут часами, готовясь к лекциям и курсовым, поэтому трепетно отношусь к этому месту, — поделился градоначальник. — Вскоре здесь появится общественно–культурный центр для горожан и гостей города. Думаю, он будет очень востребованным. Надеюсь, реставрация будет завершена в указанные сроки. Важно, что объект будет сохранён с точки зрения культурного наследия в нынешнем виде. Я говорю о лепнине и других архитектурных элементах. А то, что можно изменить, будет сделано по последним строительным требованиям. Отмечу: завершить реконструкцию планируется к концу декабря, однако на ввод центра в эксплуатацию потребуется время, так что он откроет двери в первом квартале 2024 года.

Уже в рамках муниципальных программ планируется отремонтировать и фасад здания, а также смонтировать архитектурную подсветку обеих башен, добавил он, так что въезд в город с этой стороны будет выглядеть ещё более впечатляюще.

– Я напомню, что проект реализуется в тесном партнёрстве администрации города, компании «Норникель» и АРН. Выделяемые деньги — это дополнительное финансирование компанией модернизации города. Но «Башня» — только один из объектов, который реконструируется на доп-средства, выделенные компанией. Вскоре мы также посетим ряд других площадок, где планируется устроить новые социально–культурные объекты города, — пообещал Дмитрий Карасев.

Для справки: пятиэтажное здание на Ленинском пр., 1, является объектом культурного наследия «Дом жилой (с башней) на Октябрьской площади» и было сдано в эксплуатацию в 1951 году. Дом входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки центра, 1940–1960 гг.».