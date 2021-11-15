Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) переезжает из поликлиники № 1 в оганерскую больницу

Теперь при подозрении на онкологию пациент сможет в одном месте в короткие сроки пройти все необходимые обследования и получить консультации всех нужных специалистов. Об этом рассказал Иван Сафонцев, заместитель главного врача по организационно-методической работе Красноярского краевого онкологического диспансера.

Сегодня ЦАОП в Норильске организован на базе двух учреждений — поликлиники № 1 и межрайонной больницы № 1. По мнению специалистов, централизация амбулаторной онкологической помощи на базе больницы в Оганере позволит повысить доступность и улучшить маршрутизацию для пациентов.

Оснащённость оганерской больницы и помещения, где планируется разместить ЦАОП, оценивали не только красноярские специалисты, но и представители Национального медицинского исследовательского центра онкологии им Н. Н. Блохина. В итоге специалисты пришли к выводу, что всё соответствует требованиям, которые прописаны в порядке организации ЦАОПа и онкопомощи.