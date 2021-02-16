Центр кластерного развития провёл круглый стол в красноярском центре «Мой бизнес»

На круглом столе присутствовали представители Центра кластерного развития, агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, управления внешних связей губернатора края, агентства по туризму, организаторы международной туристической выставки «Енисей» и специалисты Центра поддержки и развития общественных инициатив.

«Мы хотим, чтобы степень информированности предпринимателей из разных секторов экономики, в том числе туризма, была максимальной. Только объектов размещения в нашем регионе более 400. Конечно, это большая сфера бизнеса, которая, к сожалению, оказалась в числе наиболее пострадавших из-за пандемии, преодолевать её последствия необходимо, объединив усилия и бизнеса, и власти», – подчеркнул руководитель Центра кластерного развития Вячеслав Полищук.

Отметим, что в 2019-2020 годах под руководством Центра кластерного развития были созданы четыре территориальных кластера, среди которых и ТРК «Арктический».

Сегодня в рамках нацпрограммы предприниматели могут рассчитывать на широкий перечень мер поддержки, которые на 95% оплачиваются из федерального бюджета и только 5% самими предпринимателями.

В прошлом году благодаря господдержке сразу шесть участников туристических кластеров получили государственное софинансирование на классификацию гостиниц, среди которых загородный комплекс отдыха «Горизонт».