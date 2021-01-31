Цензура в соцсетях

Дезинформация

В Норильске проблема вбросов в соцсети усугубилась с началом пандемии 2020 года — весной и летом их буквально наводнили всевозможные домыслы о масштабах заболевания, закрытии аэропорта и жёсткой изоляции граждан. К слову, не все они исходили от норильчан и таймырцев, немало ложной информации поступало с материка. Официального подтверждения она не имела, но у людей постепенно складывалось впечатление, что власти чего–то недоговаривают. Это привело к повышению уровня тревожности среди горожан.

В начале этого года город накрыло волной дезинформации во время ЧП на лыжной базе «Гора Отдельная» — соцсети и WhatsApp наводнили непроверенные сообщения о ходе спасательных работ и количестве спасённых. Это породило серьёзную неразбериху.

— Хорошо, что люди откликаются на призыв о помощи, но нужно реально оценивать свои возможности, — говорит заместитель прокурора Норильска Руслан Батралиев. — То, что некоторые горожане приезжали на место схода лавины чуть ли не в кроссовках и без соответствующей экипировки, лишь создало дополнительные проблемы спасателям. Добровольцы отвлекали внимание поисковиков и создавали дополнительный шум во время минуты тишины, объявляемой для того, чтобы услышать голоса засыпанных снегом людей.

После завершения операции по поиску и спасению людей тут и там появлялись призывы к сбору средств для пострадавших. В таких случаях действовать нужно осознанно, не надо поддаваться эмоциям и следовать секундному порыву, предупреждают стражи порядка. Прежде чем перевести кому–то деньги, стоит перепроверить сведения. Практика показывает, что люди часто становятся жертвами обмана, когда действуют второпях.

Нововведения

За рассылку материалов без подтверждения из официальных источников можно попасть под административную ответственность. Если такие сведения создают угрозу жизни и здоровью или стали причиной иных тяжких последствий, то ответить за это придётся по Уголовному кодексу. Окончательную точку в этом вопросе могут поставить поправки в Федеральный закон

№ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Роскомнадзор решил обязать владельцев онлайн–платформ, сайтов, информационных ресурсов принимать меры по ограничению доступа или удалению информации, распространение которой на территории РФ запрещено. Действовать нововведения начнут с 1 февраля.

В категорию запрещённых попадают: материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних; информация, склоняющая детей к совершению опасных, незаконных действий; данные о способах изготовления и использования наркотиков; сведения о способах совершения самоубийства и призывы к нему; реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет–казино; информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти.

В этот список добавили и призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Полный перечень запретов приведён в статье 15.1 «Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов...» и статье 10.6 «Особенности распространения информации в социальных сетях» обновлённого закона.

При появлении в соцсети чего–либо из вышеперечисленного владелец должен незамедлительно принять меры по ограничению доступа к такой информации. Если же он не может самостоятельно оценить противоправность контента, то в течение суток ему необходимо отправить данные в Роскомнадзор. При этом сообщение или видео всё равно нужно будет временно заблокировать, до тех пор, пока контрольное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений.

Ответственность

За неудаление противоправного контента грозит наказание. Принят закон, который вводит немалые штрафы для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги. Например, за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах изготовления и использования наркотиков штрафы для граждан составят от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч, для юрлиц — от трёх до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить запретный контент гражданам грозят штрафы уже от 200 до 500 тысяч, должностным лицам — от 800 до одного млн рублей, юрлицам — от 1/10 до 1/5 совокупного размера годовой выручки. Минимальная планка штрафа — восемь миллионов рублей (статья 13.41 КоАП РФ).

Руслан Батралиев поясняет, что раньше действия, направленные на выявление и блокировку указанного контента, возлагались на сотрудников правоохранительных и контролирующих органов. Сейчас же обязанность и ответственность за это легла на плечи владельцев сайтов и соцсетей.

В ситуации, когда противоправный контент, размещённый в соцсети, не попал в перечень запретов, владельца могут обязать заблокировать его в судебном порядке, признав информацию запрещённой и внеся сайт (страницы) в «Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов...».

Соцсети

Стоит добавить, что в обновлённом нормативном акте законодатели дали чёткое определение понятию «социальная сеть».

К соцсетям относятся интернет–ресурсы, которые предназначены или используются для предоставления или распространения информации с помощью созданных пользователями персональных страниц. При этом ежесуточная аудитория сайта должна насчитывать более 500 тысяч пользователей Интернета, находящихся на территории РФ.

Паблики в WhatsApp к соцсетям не относятся, так как в группы добавляются только определённые пользователи, тогда как в соцсетях вращается неопределённый круг лиц. Однако это не означает, что за запрещённые публикации в группах WhatsApp к ответственности привлечь нельзя. Ещё до внесения изменений в закон существовали нормы, предусматривающие ответственность как за распространение заведомо ложной информации, так и за нецензурную брань.

За распространение заведомо ложной информации придётся отвечать по статье 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» КоАП. В части 10 этой статьи говорится, что если «распространение в СМИ, а также в информационно–телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений создало помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций и так далее из–за лица, которое распространило эти сведения», то ему грозит административный штраф: для граждан — от 100 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 до 600 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Это при условии, что действия распространителя не относятся к категории уголовных деяний.

Сейчас в Норильске активно ведётся работа по блокировке запрещённых сайтов, где также распространяется ложная информация, из–за которой люди теряют свои средства. В 2020 году в судебном порядке было заблокировано порядка семи таких сайтов, ещё 23 интернет–странички были отключены в досудебном порядке.

Граждане, которые считают, что соцсети нарушили их права, могут обратиться в суд с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Если пользователю покажется, что соцсеть наложила ограничение предвзято, то он может обратиться в Роскомнадзор. Если контролирующая организация подтвердит, что ничего запрещённого в публикации нет, доступ будет открыт. Добавим, что Роскомнадзор имеет право признавать интернет–ресурсы социальными сетями и вести их реестр.

Как не запутаться в сетях?

Говорит эксперт

– Самый простой способ проверить достоверность информации, которая появилась в соцсетях, — это забить строчку из неё в любую поисковую систему и посмотреть, что она выдаст по запросу. Так можно отследить большинство мошеннических или вирусных рассылок. Если же речь идёт о новостной информации, то доверия заслуживают официальные федеральные, региональные или муниципальные средства массовой информации. Руслан Батралиев, заместитель прокурора города Норильска

– Проблема соцсетей сейчас действительно стоит очень остро. Интернетом в повседневной жизни активно пользуется молодёжь и люди серебряного возраста. Население ищет в Сети не только новости, но и полезные, обучающие и развлекательные материалы. Разобраться в информационном потоке порой очень сложно. Не говоря уже о том, чтобы не нарваться на ложные рассылки, которые могут быть как дезинформирующими, так и вирусными или мошенническими. Пример тому — недавнее происшествие. К тому же, в наши дни мы сталкиваемся с тем, что масса сообщений, которые явно противоречат друг другу, буквально заполонила Всемирную паутину.

Чтобы не запутаться в фактах, лучше всего брать информацию из проверенных источников, например, с официальных сайтов прокуратуры, МВД, служб экстренного реагирования, муниципалитетов, управлений, лицензированных новостных агентств и благотворительных фондов. Так, если информация касается возбуждения уголовных дел, то перепроверить её можно на сайте МВД, Следственного комитета, прокуратуры. Когда речь идёт о неких денежных сборах, нужно обращать внимание на то, кто их проводит и с какой целью. Как правило, благотворительные фонды и некоммерческие организации регистрируются в Минюсте и предоставляют, в том числе и на своих сайтах, все сведения о проводимых акциях и выделяемых финансах. Кроме того, официальные организации стараются размещать уведомление в средствах массовой информации. Всё это очень важно, особенно когда речь идёт о резонансных случаях.

Добавлю ещё раз: официально зарегистрированные учреждения и правоохранительные органы непроверенной информации не дают, поскольку за это предусмотрена серьёзная ответственность, вплоть до уголовной. Крупные информационные издания если и берут новость из других источников, то делают это со ссылкой на них. Как правило, эти источники также относятся к какому–либо государственному ведомству или к официальным новостным порталам. Но даже в этом случае полученные сведения дополнительно перепроверяются.

Сейчас основной источник большинства недостоверных вбросов — это именно соцсети и мессенджеры. Отчасти это связано с тем, что ранее обязанность по отслеживанию запрещённой на территории России информации ложилась исключительно на сотрудников правоохранительных органов, а сейчас находить такую информацию, удалять её или блокировать доступ к ней обязаны провайдеры, владельцы интернет–сайтов и интернет–ресурсов. Обеспечивается указанная обязанность ответственностью за неисполнение требований законодательства.

Подумаем вместе

Наталья, опытный пользователь Сети:

– Интернет для многих людей стал частью их жизни — они уже не представляют себя без него и всё свободное время проводят за компьютером. Но как только честной народ погружается во Всемирную паутину, сразу же и мошенники оказываются тут как тут, пытаясь обогатиться за счёт любознательных сограждан. Чтобы не попасться на их удочку, каждому пользователю желательно обозначить для себя круг интересов и соответствующие сайты, на которых можно получить необходимую информацию, и посещать только эти порталы. Что касается покупок в интернете, то делать это нужно исключительно на официальных сайтах организаций. В этом случае можно быть уверенным в сохранности ваших персональных данных и денежных средств.

Евгений Жуков, мультимедиа–специалист:

– Сети во всём своём многообразии только вредят настоящему общению. Однозначно «сидение» в них затормаживает развитие детей, для которых в нежном возрасте крайне важно непосредственное общение друг с другом, возможность делать что–то своими руками — развивать моторику, мышление, сообразительность. А для общения на расстоянии более полезны будут видеозвонки, но никак не интернет. Считаю, что социальные сети — большая проблема для современного общества. В погоне за лайками люди совершают глупости и записывают некие «авторские» видео, после чего их подписчики стараются повторить или даже улучшить «подвиг» своего кумира. Также соцсети засоряют память абсолютно ненужной информацией: кто что съел, надел, купил и т. д.

Максим, работает в сфере IT–технологий:

– В первую очередь необходимо повышать грамотность населения. Ведь большинство мошеннических действий чаще всего происходит с согласия самих пострадавших. Второе — необходима деанонимизация людей в интернете. За каждым ником должна стоять конкретная личность. А то у нас бывает, пишет аноним всё, что угодно, а потом выясняется — такого человека вообще нет, или он есть, но живёт в другой стране, и найти его практически невозможно. Третье — следует ужесточить требования к продаже сим–карт. Запретить их продажу без документов, удостоверяющих личность. Тем более, не должно быть стоек с бесплатными сим–картами, раздаваемыми всем подряд. А иначе выходит, что мы боремся с ветряными мельницами. Но уверен, до этого не дойдёт, поскольку ужесточение контроля влечёт за собой сокращение свобод, и если гайки начнут закручивать, это вызовет сильное недовольство среди граждан.

Татьяна Опарова, индивидуальный предприниматель:

– В наше время представить себя без социальных сетей уже сложно. Практически вся наша личная жизнь протекает и отражается там. Но у этой медали есть две стороны. Первая — несёт в себе пользу: можно активно развивать какие–то профессиональные навыки, так как многие коучеры сейчас проводят свои тренинги на базе Instagram и других соцсетей. Но есть и обратная сторона — многие просто–напросто бесцельно убивают в интернете своё время, которое можно было бы потратить на что–то более интересное и полезное.

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Екатерина Черкас, мама в декрете:

– Я выделила для себя несколько проверенных источников информации и пользуюсь в основном только ими, не отвлекаясь по пустякам на другие. Вот недавно я узнала, что психологи советуют своим пациентам платформу Tik–tok. Для чего? А всё просто: соцсеть выступает как инструмент для борьбы со своими комплексами. Невероятно, но факт. А вот Instagram, к примеру, активно продвигает обучение в разных сферах, эта соцсеть также удобна для рекламы в качестве основной платформы для привлечения клиентов, покупателей и так далее. Мастера красоты и другие профессионалы предпочитают вести свои аккаунты именно в Instagram.

Николай Щипко, фотограф:

– Для меня социальные сети — единственное на данный момент средство глобального общения с коллегами и единомышленниками, занимающимися одним и тем же делом. В первую очередь это возможность наблюдать за работой мастеров с мировым именем, отслеживать, оценивать и даже обсуждать онлайн их идеи и методы работы. По сути, это один из способов постоянно заниматься самообразованием в профессиональной области. Такая связь гораздо шире, чем споры, например, на заседаниях какого–нибудь местного фотоклуба, потому что аудитория соцсети более разнообразна. Так что мне соцсети приносят значительную пользу в жизни.