Чаще, дольше, комфортнее

Ещё в начале года в администрацию города обратилась "Северная транспортная компания", работающая в Талнахе на автобусном маршруте № 30К, с предложением изменить схему работы. Перевозчик вызвался увеличить количество автобусов на этом направлении. Он приобрёл три новые машины 2020 года выпуска, оборудованные пандусами для перевозки маломобильных групп и пассажиров с детскими колясками, а также с кондиционерами и дополнительными отопительными приборами. Новые автобусы уже доставлены на территорию, плановая дата их выхода на маршрут - 17 августа.

- Кроме того, изменится схема движения маршрута № 30К, - пояснил Павел Пискунов - начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации города Норильска. - В интересах жителей рудного района увеличится регулярность рейсов этого маршрута, особенно в часы пик. Изменён режим работы - с 6.00 до 24.00. Кроме того, автобусы начнут заезжать на рудник "Маяк" и Талнахскую обогатительную фабрику.

Новое расписание маршрута № 30К уже составлено, с ним можно ознакомиться на официальном сайте города.