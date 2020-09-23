Часовне на месте старого кладбища исполнилось 30 лет

Это было первое сооружение будущего мемориального комплекса «Норильская Голгофа», рядом с символической могилой с деревянным крестом. Еще в апреле 1990 года энтузиасты провели на бывшем погосте субботник, собрав вымытые сточными водами останки некогда здесь погребенных. И вскоре было решено начать строительство часовни за счет средств молодежного хозрасчетного центра «Практик», созданного при ПСМО «Норильскстрой». Руководителю центра Вадиму Наговицыну даже пришлось продать дефицитный видеомагнитофон, чтобы расплатиться с рабочими. Символическая часовня не была тогда увенчана крестом, ее небольшой куполок напоминал пламя горящей свечи. На крыше установили и небольшую звонницу с колоколом, который был привезен с материка стараниями первого норильского священника Сергия Шачина. Он при небывалом стечении горожан и освятил 22 сентября 1990 года часовенку, сотворив заупокойную молитву о всех, безвинно пострадавших во времена сталинских репрессий и оставшихся навечно под Шмидтихой.

И ровно через 30 лет иеромонах Герман (Мельников) молился здесь с членами общества жертв политических репрессий. Позже на часовне установили новый купол с православным крестом, покрасили фасад и отремонтировали внутреннее помещение, где разместили иконы. По-прежнему над подсвечником-кануном возвышается 100-килограммовый крест из нержавеющей стали, который в свое время заказали и на себе принесли организаторы строительства. В канун грядущего праздника Воздвижения Креста Господня, в честь которого освящена часовня, молодежь Норильской епархии придет сюда на субботник для наведения чистоты. Известно, что в это поминальное здание, которое не закрывается, приходит немало людей. Увы, не все ведут себя здесь достойно.

30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, у часовни на «Норильской Голгофе» по традиции вновь соберутся разные поколения норильчан, чтобы почтить память узников Норильлага.