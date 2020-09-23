МАУ ИЦ «Норильские новости»

Часовне на месте старого кладбища исполнилось 30 лет

Часовне на месте старого кладбища исполнилось 30 лет

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Часовне на месте старого кладбища исполнилось 30 лет

22 сентября исполнилось 30 лет c момента открытия в Норильске мемориальной часовни на месте бывшего кладбища заключенных Норильлага под Шмидтихой.

Часовне на месте старого кладбища исполнилось 30 летЧасовне на месте старого кладбища исполнилось 30 лет

Это было первое сооружение будущего мемориального комплекса «Норильская Голгофа», рядом с символической могилой с деревянным крестом. Еще в апреле 1990 года энтузиасты провели на бывшем погосте субботник, собрав вымытые сточными водами останки некогда здесь погребенных. И вскоре было решено начать строительство часовни за счет средств молодежного хозрасчетного центра «Практик», созданного при ПСМО «Норильскстрой». Руководителю центра Вадиму Наговицыну даже пришлось продать дефицитный видеомагнитофон, чтобы расплатиться с рабочими. Символическая часовня не была тогда увенчана крестом, ее небольшой куполок напоминал пламя горящей свечи. На крыше установили и небольшую звонницу с колоколом, который был привезен с материка стараниями первого норильского священника Сергия Шачина. Он при небывалом стечении горожан и освятил 22 сентября 1990 года часовенку, сотворив заупокойную молитву о всех, безвинно пострадавших во времена сталинских репрессий и оставшихся навечно под Шмидтихой.

И ровно через 30 лет иеромонах Герман (Мельников) молился здесь с членами общества жертв политических репрессий. Позже на часовне установили новый купол с православным крестом, покрасили фасад и отремонтировали внутреннее помещение, где разместили иконы. По-прежнему над подсвечником-кануном возвышается 100-килограммовый крест из нержавеющей стали, который в свое время заказали и на себе принесли организаторы строительства. В канун грядущего праздника Воздвижения Креста Господня, в честь которого освящена часовня, молодежь Норильской епархии придет сюда на субботник для наведения чистоты. Известно, что в это поминальное здание, которое не закрывается, приходит немало людей. Увы, не все ведут себя здесь достойно.

30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, у часовни на «Норильской Голгофе» по традиции вновь соберутся разные поколения норильчан, чтобы почтить память узников Норильлага.

Текст Ирина Даниленко
Фото Ирина Даниленко
23 сентября в 18:27 1480
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