Часть средств от штрафа за разлив топлива на ТЭЦ-3 будет направлены на достройку судна

С инициативой направить деньги «Норникеля» на завершение проекта выступил руководить Минприроды Александр Козлов. О том, что Абрамченко поддержала это предложение, сообщает Telegram-канал.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» (ЛСП) — судно проекта 00903, спущенное на воду в 2020 году с целью создания на её основе постоянной дрейфующей станции, аналогично дрейфующим станциям «Северный полюс-1» — «Северный полюс-2015».

Строительство самодвижущейся арктической платформы запущено в России в 2018 году. Предполагалось, что проект будет завершен в 2020-м, однако сроки были сдвинуты на два года. Также увеличилась стоимость судна на 2–2,5 миллиарда рублей. Это объяснили корректировкой его параметров заказчиком. Теперь стоимость проекта оценивается в 6,96 миллиарда долларов.

Платформа «Северный полюс» строилась на средства, выделенные из госбюджета в рамках программы по социально-экономическому развитию Арктики. Судно длиной 83,1 метра позволит проводить различные исследования, двигаться во льдах, а также принимать на свою площадку тяжелые вертолёты.