Роальд Владимирович Бабун ушёл из жизни

Роальд Бабун родился 20 января 1934 года в Ленинграде в семье кадрового офицера и врача. Двух лет от роду он остался без отца, которого арестовали и расстреляли в 1936 году. Роальда и его младшего брата Эрнста воспитывала мать, работавшая главным врачом в детском доме. Летом 1942 года вместе с братом он покинул осаждённый город и через Ладожское озеро по знаменитой Дороге жизни на барже добрался до Пермской области, там их ждала тётка — сестра матери. После войны он вернулся в Ленинград, где в 1957 году окончил с отличием Ленинградский политехнический институт, получив квалификацию «инженер–металлург».

Вскоре молодой специалист был принят на работу в Сибирский государственный институт по проектированию металлургических заводов (Сибгипромез), в котором прошёл путь от рядового инженера до главного экономиста института и главного инженера проектов.

В 1984 году Роальд Бабун защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Затем шагнул в политику, став депутатом, а впоследствии — председателем Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

«Я никогда не ставил перед собой грандиозных задач и не отличался особой амбициозностью, — не раз подчёркивал Роальд Бабун. — Но получалось так, что жизнь каждый раз предлагала мне какие–то новые пути. А я просто старался выполнять свою работу предельно честно и профессионально».

С 1994 года Роальд Владимирович в статусе вице–президента Ассоциации сибирских и дальневосточных городов активно включился в развитие стратегически важных направлений: законотворческая деятельность в сфере местного самоуправления, работа представительных органов, экономика и финансы, управление городской недвижимостью.

В 1997 году Бабун организовал в Новокузнецком филиале–институте Кемеровского государственного университета (НФИ КемГУ) первую в России кафедру муниципального управления, которую возглавлял до 2009 года. Роальд Владимирович уделял особое внимание подготовке будущих специалистов в области местного самоуправления, разработал авторские учебные курсы, осуществлял научное руководство работой аспирантов и соискателей учёной степени кандидата наук.

Роальд Владимирович — автор ряда монографий, учебных и научных публикаций, в том числе около 70 по проблемам муниципального управления. Среди них — учебные пособия в области менеджмента, которыми пользуются студенты, муниципальные служащие и депутаты представительных органов муниципальных образований.

В 2001–2002 годах Роальд Владимирович принял активное участие в работе комиссии при президенте РФ по разграничению предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

Огромный опыт, накопленный Роальдом Бабуном в рамках депутатской, научной, общественной деятельности, заслуженно признан на федеральном уровне. Он был членом Совета по местному самоуправлению при президенте РФ, действительным членом (академиком) Российской муниципальной академии, входил в совет Комитета Государственной Думы по вопросам федеративных отношений и местного самоуправления, являлся почётным членом президиума Общероссийского конгресса муниципальных образований, членом Европейского клуба экспертов местного самоуправления.

В 2007 году Роальд Владимирович удостоен премии правительства Российской Федерации в области образования. Имеет множество правительственных наград и почётных званий. Силу личности Роальда Владимировича, его вклад в создание настоящего, не декларативного местного самоуправления хорошо знают и очень высоко ценят. Имея за плечами колоссальный багаж знаний и многолетний опыт работы, он постоянно отстаивал интересы и позиции местного самоуправления на самых разных уровнях.