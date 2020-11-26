Чем будет удивлять снежный город в Талнахе?

Впервые Талнахское территориальное управление самостоятельно курирует строительство ледового городка, что позволяет быстрее связываться с подрядчиками и сокращает время на согласование деталей.

- В этом году снежный городок засияет новыми красками, что должно порадовать жителей Талнаха. В работе задействовано два подрядчика: ИП Шаренко, который занят строительством ледовых фигур и двух ледовых горок, и «Агат-климат», они занимаются обслуживанием городка до конца марта 2021 года, установкой ёлки и светового оборудования, а также возведут дополнительные ледяные фигуры, - рассказала Оксана Кочергина, начальник организационного отдела Талнахского территориального управления.

Всего на возведение снежного города потрачено порядка пяти миллионов рублей, из которых большая часть пошла на приобретение новой ёлки и светового оборудования.

- В прошлом году подрядчик столкнулся с множеством проблем при установке света, потому что оборудование просто уже устарело. Мы приняли решение обновить новогодний «свет». И вместе с тем приобрести новую 12-метровую ёлку, которую уже установили, - добавила

В 2020 году новогодний городок будет состоять только из ледяных фигур – две горки, надпись «С Новым Годом», Дед Мороз и Снегурочка, олень - символ Талнаха и символ года - бык, а также снежинка. От снежных фигур при проектировании городка управление Талнаха намеренно отказались. Так как по опыту прошлых лет, зачастую, они не «доживают» даже до наступления Нового года.

Согласно контракту работы по возведению городка должны закончиться до 15 декабря, и пока у подрядчиков всё идёт по плану.

- И хочется добавить, что ледовый городок находится под круглосуточным видеонаблюдением, а фигуры расставлены так, что каждая из них прекрасно просматривается. Потому сразу предупреждаем, что за намеренную порчу фигур граждане будут нести ответственность, - в заключение добавила Оксана Кочергина.