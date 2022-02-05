Чем дышат норильчане?

В мероприятии также приняли участие полномочный представитель губернатора Красноярского края Алексей Членов, депутаты Законодательного собрания региона и Норильского горсовета.

Оборудование было закуплено в прошлом году по поручению губернатора Красноярского края. Пока мобильная эколаборатория работает в тестовом режиме. Мониторинг осуществляет Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края.

Передвижная станция оборудована на базе автомобиля высокой проходимости КамАЗ. Такое решение принято с учётом климата территории. Комплектация рассчитана на бесперебойную работу в условиях Крайнего Севера. Техника способна выдерживать сильные морозы и преодолевать дальние расстояния и снежные заносы.

Эколаборатория может в автоматическом режиме измерять до 16 показателей загрязняющих веществ и около 30 — с анализом в стационарной лаборатории. Это для более детального изучения экологической ситуации в районе забора проб.

Особенно важно измерение уровня концентрации взвешенных частиц в воздухе. Чем мельче частицы, тем больше шансов у них попасть в организм человека и навредить ему. Современное оборудование, установленное в лаборатории, способно анализировать мелкодисперсные частицы размером 2,5 мкм (для более понятного представления поясним: 1 мкм (микрометр) = 0, 000 001 м, а диаметр человеческого волоса — 80–100 мкм).

На территории уже много лет работают и стационарные станции мониторинга, и передвижные. В экспериментальных целях новое оборудование тестируют с уже действующей передвижной лабораторией «Норникеля». Первые замеры концентрации вредных веществ в атмосфере провели на Нансена, 76.

– Мы специально поставили две лаборатории в одной точке, чтобы потом сверить полученные данные. На основе этих результатов мы пройдем аккредитацию. Пользуясь случаем, приглашаю норильчан на работу в нашу лабораторию, нам необходимы специалисты в области экологии, — отметил Павел Борзых.

Эколаборатория будет ежедневно вести мониторинг состояния воздуха в Норильске. Также предусмотрено реагирование на жалобы населения: если от жителей поступит сигнал о нарушении экологического законодательства, передвижной комплекс будет направляться на место событий. В случае подтверждения нарушения данными лаборатории результаты будут передаваться в правоохранительные органы для дальнейшей административной проверки.

После перевода лаборатории в штатный режим работы каждый желающий сможет отслеживать данные о состоянии воздуха в Норильске на сайте.

В автоматическом режиме

Лаборатория имеет три отсека: технический — с оборудованием, рабочий — для химиков–аналитиков и жилой отсек. Комплекс оборудован приборами российского, японского и американского производства.

За всеми процессами следит программное обеспечение российского производства СЭМОС 7 — система экологического мониторинга окружающей среды. На монитор выводятся все показатели, в том числе диаграммы для более точного анализа. Забор проб производится каждые 20 минут. По результатам программа усредняет данные. Есть цветовая схема: зеленый — данный показатель не превышает норму, желтый и красный — превышение допустимых значений. Все данные хранятся в базе и при необходимости могут быть использованы для сравнительного анализа.

Также в автоматическом режиме контролируются любые сбои в работе. Например, если оборудование нагреется выше 30 градусов, сработает автоматическое отключение.

Комплекс полностью автономен, в том числе и система отопления модуля. Сердце лаборатории — блок питания и два гелиевых аккумулятора. Она также может работать от любого источника электроэнергии в 220 вольт.

Рабочий отсек для химиков–лаборантов оборудован всем необходимым для расширенного анализа проб воздуха. Здесь также имеются специальная лабораторная посуда и необходимые реактивы.

Важной составляющей является наличие жилого отсека, который имеет автономный обогрев от всего модуля. Это важно, так как для жизнеобеспечения сотрудника необходима температура намного выше, чем для измерительного оборудования. Для работы в полевых условиях предусмотрены спальные места, шкафы для личных вещей и место для приёма пищи. Водоснабжение полностью автономное: имеются ёмкости, как с чистой водой, так и для использованной — для последующей утилизации.

Новая, но не первая

Одна из первых передвижных лаборатории появились в Норильске в 2004 году. Вот что об этом тогда писала «Заполярка»: «Испытательный экоаналитический центр Контрольно–аналитического управления ЗФ «ОАО «ГМК «Норильский никель» получил передвижную лабораторию для контроля над состоянием атмосферы. Лаборатория российского производства на базе а/м «Газель» укомплектована российско–французским оборудованием. Отметим, что таких передвижных лабораторий для Норильска было закуплено две, одна из них осталась в Москве для участия в Международной выставке «Нефтегаз — 2004». Всего в России около 10 подобных лабораторий, а приспособленных к северным условиям — только две, они и будут работать в Норильске».

Обновление парка экомобилей произошло в 2011 году. Новая передвижная станция на базе автомобиля Ford была оснащена более современным оборудованием, благодаря чему анализ проб стал проводиться быстрее.

Работают лаборатории следующим образом: машина с лаборантом выезжает на смену, останавливается в определенных, так называемых подфакельных точках, и становится кабиной против ветра. Лаборант включает электропитание, приборы и делает замер, процедура занимает около 20 минут.

Данные с газоаналитической стойки приборов идут на системный блок, где и обрабатываются. Если по результатам обнаруживается загрязнение воздуха, то лаборант тут же отправляет диспетчеру предприятия, от которого идёт загрязнение, телефонограмму, и там вводится режим ограничения выбросов.

С 2013 году в городе работает передвижная лаборатория Росгидромета. Она была поставлена на службу в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ» для независимого мониторинга окружающей среды.

В общем, система мониторинга окружающей среды города Норильска постоянно совершенствуется. В этом задействованы и градообразующее предприятие, и природоохранные органы. Благодаря таким эколабораториям предприятия города более оперативно корректируют свою деятельность для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. И информирование жителей о том, чем они дышат, стало более объективным.

«Все это делается на благо горожан», — отметил Дмитрий Карасев.