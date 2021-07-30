Чем морошка хороша...

Слава об этом замечательном норильском празднике идёт по всей стране. Многие норильчане, теперь живущие на материке, признаются, что завидуют землякам, которые смогут побывать на фестивале, так ярко открывающем наш ягодный сезон. Сегодня любители сбора ягод разных поколений объясняются в любви к северной ягоде.

Надежда Мамашева, норильчанка с 1957 года, сейчас живёт в Москве:

– Мы с подругами очень любили северную красную смородину собирать в Вороньем ущелье. А набирали её столько, что невозможно было унести. И на берегах озера Лама всё было синим от голубичных полей. Мне известный мастер Петров на механическом заводе специальный совочек для сбора ягод сделал, он у меня до сих пор есть. А ягода наша северная — особенная, может долго храниться, в старых домах прямо под окном в кухне были «холодильники», туда ягоду и помещали. Так что норильчане до весны следующего года были обеспечены витаминами. Я и сейчас из Москвы периодически приезжаю в сезон в любимый Норильск и, конечно, хожу за ягодой. Но мне очень жаль, что в окрестной тундре многие места уже загублены, и ягод не так много, да и собирать её поблизости от города не стоит, а куда подальше, за экологически чистой ягодой, не все могут выбраться.

Валерия Болгова, председатель родовой общины нганасан «Ня танса»:

– Для коренных народов Таймыра ягоды, растения тундры всегда были главным источником витаминов и лекарством. И к нашим национальным блюдам из мяса оленя и рыбы — отличное дополнение. Сейчас с радостью наблюдаю во время поездок, что ягода уже вовсю спеет, погода благоприятствует хорошему урожаю. Наша община ежегодно делает заготовки на далёких участках в тундре. А на фестивале мы в своём чуме вместе с оленихой Аякли будем угощать гостей ароматным витаминным чаем.

Лариса Стрючкова, известный норильский краевед:

– Неприметная с виду ягода под названием шикша расстилается широкими полянами по просторам нашей тундры и лесотундры. Её легко узнать — на маленьких как–будто ёлочках рассыпаны иссиня–чёрные ягоды. Её ещё называют водяникой, потому что уж очень хорошо утоляет жажду. И путник, который не может найти ручеёк поблизости, может собрать пригоршню и утолить жажду.

Оксана Добжанская, исследователь жизни коренных народов, город Дудинка:

– Мне энка из Таймырского дома народного творчества Зоя Николаевна Болина рассказывала, что местные народы всегда с удовольствием собирают морошку, голубику, бруснику, но не заготавливают впрок. Они считают, что это ягода сезонная, и её следует употреблять в неограниченном количестве, пока она свежая.

Галина Надеева, жительница Дудинки:

– Наша природа многолика, нереально красива, мощна и многогранна. И ягоды — её прекрасные дары, они меня вдохновляют, очень люблю их рисовать. Вот присмотришься к ягодке и видишь форму, цвет, залюбуешься ею. Когда удаётся перенести эту красоту на холст, то радуешься как ребёнок. Разве же можно отказать себе в подобных эмоциях!

Эдуард Стрелец, работник Заполярного филиала «Норникеля»:

– В детстве меня отец часто брал с собой в тундру, наши ягодные заготовки приобретали порой промышленные масштабы. На зиму у нас в лучшие времена выходило до 100 литров переработанных ягод всех сортов. Особый деликатес — морошковое желе. Но всё же брусника остаётся для меня эталоном северной ягоды, несмотря на кисловатый вкус.

Иван Ломоносенко, бывший норильчанин, живет в Уфе:

– В советском детстве фруктов было мало, поэтому любая ягодка в качестве витамина очень ценилась. Я во время сбора в тундре старался наедаться до отвала, тогда ещё не знал, что голубика — северный виноград, может и опьянить, так порой и засыпал на полянке. А чтобы набрать морошки, отправлялись на остров Голый на озере Мелком, её там море было. Я про морошку даже песенку сочинил, прочитав в «Заполярной Правде» стихи Валерия Кравца «Вместо фиников морошка...». Думаю, что ягода наша спасала не раз людей от голодной смерти в тундре. Бруснику–то можно и ранней заполярной весной найти под растаявшим снегом.

Земфира Бережная, шлёт привет из Ростова–на–Дону:

– Очень рада, что перед отъездом на материк, много лет прожив на Севере, побывала на первом фестивале «Северная ягода». Честно скажу, я не большой любитель собирать ягоды и грибы, поэтому всегда восхищалась знакомой из кайерканской детской библиотеки Тамарой Ивановной Кашкиной, для которой все дары тундры были открыты. Наверное, с детства надо приучать детей к искусству сбора ягод. Сейчас на материке я часто вижу, что продают баночки с вареньем из северной ягоды, и вспоминаю прекрасные мгновения наших походов в тундру.

Нина Комарских, бывший учитель 28–й школы, живёт в Кургане:

– Мне не забыть, как в конце 1970–х мы с подругами, серьёзные тётеньки, лазали на коленях по брусничному морю в районе трубопровода Талнах–Норильск, собирали ягоды руками, чтобы кустики не поранить, ведь когда ягода спелая, то легко ссыпается в ладонь. Бруснику в основном перекручивали с сахаром, делали с ней ватрушки.

Ирина Вершинина, московская норильчанка:

– Когда мы сейчас собираем ягоду в подмосковных лесах, то я понимаю, что только в Норильске у брусники, черники особые вкус и аромат, есть горчинка, привкус багульника. И здесь не объяснишь, что за чудо наша арктическая малина — княженика, которую подавали к царскому столу.

Татьяна Ракитина, бывший работник Норильского молокозавода, живёт в Подмосковье:

– Воспоминания о сборе ягод в тундре — одни из самых лучших, ведь такие походы дают большую радость для души, даже усталости не замечаешь. А в горах мы собирали ещё и рябину, и вкус у неё совсем не горький, а терпко–сладкий, настойка невероятно вкусная получалась.

Лариса Зыкова, норильский врач, сейчас живёт в Москве:

– Самая необыкновенная редкая и вкусная северная ягода — княженика, она, как земляника стелется по земле, а внешне похожа на малину. А самая ранняя — морошка — по вкусу немного напоминает тыкву. Красной смородины немало на Бучераме, в конце Ламы, там и чёрную смородину можно встретить. На своей «казанке» в начале сентября, когда поспеет голубика и черника, мы отправлялись в район озера Мелкого, собранную там ягоду толкли с сахаром, а вот бруснику свекровь научила меня по старинному сибирскому рецепту заливать остуженной кипячёной водой, и хранилась она в холодильнике в трёхлитровых банках до следующего лета.

Наталья Дедина, организатор диаспоры норильчан в Белгороде:

– Мы однажды с папой отправились на рыбалку на Ламу, а вернулись почти без рыбы, но с целой плащ–палаткой отборной брусники. Я с тех пор полюбила собирать нашу северную ягоду. Очень ценю бруснику, с которой мама пекла прекрасные пироги, и всех соседей мы угощали. Всегда с радостью читаю на сайте «Заполярной Правды» о фестивале северной ягоды. Какие же норильчане молодцы, что придумали этот праздник. Наша ягода достойна фестиваля. Так хочется на нём побывать!

Алевтина Круковская, норильская пенсионерка:

– А меня наша бесценная и полезная северная ягодка вдохновила на создание книжки с акростихами. Дарю вам один из них...

Морошка

Можно спутать с янтарём,

Освещённым солнцем ярким,

Радует своим теплом,

Обливая солнцем сладким,

Шарик — ягодка на вид,

Как огонь в траве горит,

А созреет, в лес манит.