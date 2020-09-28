Череда ДТП в городе

Одно из происшествий со смертельным исходом произошло в минувшую пятницу, 25 сентября, около 23 часов на автодороге Норильск-Талнах, в районе посёлка Валёк. По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. В результате происшествия один пассажир легковушки скончался при транспортировке в городскую больницу, второй был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Водителю ВАЗа медицинская помощь оказана на месте ДТП. Шофёр грузовика не пострадал. Автомобилисты на месте происшествия прошли медосвидетельствование, которое показало отсутствие признаков алкогольного опьянения . Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что пассажиры ВАЗа не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Второе ДТП, во время которого погиб человек, произошло в субботу, около восьми часов вечера на Юго-Западной объездной дороге. По предварительной версии, водитель автофургона «Мерседес», двигаясь из промышленной части города в центральную, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Прибывшие на ЧП госавтоинспекторы установили, что ближайший нерегулируемый пешеходный переход находится всего в 12 метрах от места дорожно-транспортного происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. А сотрудники ГИБДД в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД ради сохранения собственной жизни и здоровья.