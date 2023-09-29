Через несколько дней на улицах Кайеркана в тёмное время суток станет светло

На протяжении трёх лет ведётся планомерная работа по замене старых опор наружного освещения. В целом по Норильску их порядка 3000, все в разном состоянии. После мероприятий этого года и предыдущих лет на замену останется около 2000.

Почти 90 млн рублей предназначено на работы по замене 184 опор, идущие в настоящее время. Из них в районе Кайеркан 78 штук, в Центральном районе — 52, в районе Талнах — 54. Фундаментные основания для новых фонарных столбов готовы на 100%. Больше половины опор уже установлены, и к ним подведены электрокабели. По условиям контракта срок окончания работ — 30 октября 2023 года.

«В Кайеркане 30 сентября планируется завершить строительно-монтажные работы. После в течение трёх суток пройдут пусконаладочные работы. В начале октября освещение вернётся на улицы Кайеркана. В Центральном районе и в Талнахе работы планируется завершить 10 октября. Подрядчик работает в круглосуточном режиме и закончит быстрее», — заверил заместитель начальника «Норильскавтодора» Сергей Бойцов.

В «Норильскавтодоре» также рассказали о технических моментах, убедив в надёжности новых конструкций. Опоры многогранные, такие считаются самыми устойчивыми к ветровым нагрузкам. А металл конструкций обработан с применением технологии горячего цинкования, поэтому не ржавеет. Специалисты обещают, что новые столбы прослужат не менее 50 лет.

Многие жители спрашивают, почему новые опоры выглядят неприглядно — «обшарпанные, с неравномерным окрасом». Как пояснил Сергей Бойцов, первое время цинковый защитный слой вступает в химические реакции с водой, и опоры покрываются пятнами. Примерно через полгода после установки окрас опор станет равномерным.

Стоит также отметить, что светильники монтируются те же — светодиодные российского производителя. Они устанавливаются последние четыре года. Всё это время они работали без нареканий. Светильники умные — с встроенным процессором. Благодаря ему возможно регулировать не только время включения и выключения, но и степень освещения. Дублировать управление светильниками можно принудительно через удалённый доступ.

В «Норильскавтодоре» обнадёжили, что в следующем году работы продолжатся. В планах установка ещё 200 опор. Замене в первую очередь подлежат сооружения, имеющие высокую степень изношенности.