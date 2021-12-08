Четвёртая волна COVID-19 в Норильске идёт на спад

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Норильске во многом стабилизировалась. На данный момент коечный фонд в ковидных госпиталях составляет 140 единиц, и этого, по словам Кобы Кавтеладзе, достаточно, чтобы обеспечить местами всех больных. В красной зоне Оганерской больницы находятся 83 человека, в специальном детском отделении - 13.

- К сожалению, количество пациентов, которым требуется оказание помощи в реанимации, у нас не уменьшается. На сегодняшний день это 12 человек, семеро из них - на ИВЛ. Увы, есть и случаи смертельного исхода. Вчера в межрайонной больнице № 1 из жизни ушла пациентка в возрасте 44 лет. У неё имелись сопутствующие заболевания, давшие осложнения на фоне коронавирусной инфекции, но факт остаётся фактом – бдительность терять нельзя.

Если говорить об обстановке с COVID-19 по стране в целом, то эксперты отмечают постепенное снижение количества выявленных случаев заболевания в последнее время. Это даёт медикам основание полагать, что пик четвёртой волны пандемии миновал, и дальше она пойдёт на спад.

- На мой взгляд, основную роль в том, что мы достаточно уверенно прошли пик четвёртой волны, сыграли два фактора, - пояснил Коба Кавтеладзе. – Первый - обязательное тестирование всех, кто приезжает в Норильск, - ежедневно мы анализируем около тысячи образцов биологического материала. Эта работа будет продолжаться и дальше в штатном режиме. И второе, что помогло избежать серьёзных последствий, это вакцинация. К нынешнему дню в Норильске вакцинированы 76 тысяч 229 человек, что составляет 54% от общей численности взрослого населения города. Конечно, для достижения коллективного иммунитета этого мало. Для этого нужно, чтобы вакцинировано было не менее 80% населения, а значит, следует привить ещё как минимум 36 тысяч человек.

Кстати, после введения более жёстких ограничений и QR-кодов, темпы вакцинации в Норильске бьют все рекорды. Ежедневно первично вакцинируются около 700 человек, а в поликлиниках даже образовались очереди из желающих поставить прививку, чего не наблюдалось с начала года, когда было объявлено о массовой вакцинации.

В целом за время пандемии в город было поставлено 85 тысяч доз вакцины. Сейчас в наличии более 8 тысяч доз вакцины, регулярные поставки лекарства налажены, так что препарата хватит на всех.

Прокомментировал текущую ситуацию и глава Норильска Дмитрий Карасев:

- К сожалению, Норильск, второй по численности город в Красноярском крае, находится в рядах последних по количеству вакцинированных. И это печально. Я на каждой планёрке ставлю задачу во всех коллективах максимально доходчиво доносить до сотрудников мысль о необходимости пройти вакцинацию. Потому что находиться в конце списка по этому показателю для такого города, как наш, просто недопустимо.