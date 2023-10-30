Четыре остановочных пункта переедут на новые места

Если ранее пассажиры ждали автобусы на тротуарах, теперь места посадки и высадки переместятся к торцам близлежащих зданий. Начальник отдела транспорта управления городского хозяйства Егор Стеклянников отметил, что при таком расположении остановочный павильон не будет мешать снегоуборке и движению пешеходов.

Переедут следующие остановочные пункты:

– с ул. Бегичева, 19, — к торцу дома на пр-д Котульского, 2 (павильон находится в процессе приёмки);

– с ул. Бегичева, 45, — к торцу дома на ул. Бегичева, 43 (павильон откроется 31 октября);

– с ул. Талнахской, 6, к. 2, — к дому на ул. Талнахской, 10, к. 1 (павильон откроется 1 ноября);

– с ул. Игарской, 46, — к дому на ул. Игарской, 48 (павильон откроется 31 октября).