МАУ ИЦ «Норильские новости»

Четыре остановочных пункта переедут на новые места

Четыре остановочных пункта переедут на новые места

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Четыре остановочных пункта переедут на новые места

Перемещение обусловлено установкой тёплых павильонов и проводится для удобства горожан.

Новая остановка на ул. Бегичева, 45, которую перенесли к торцу дома на ул. Бегичева, 43Старая остановка на кл. Бегичева, 45

Если ранее пассажиры ждали автобусы на тротуарах, теперь места посадки и высадки переместятся к торцам близлежащих зданий. Начальник отдела транспорта управления городского хозяйства Егор Стеклянников отметил, что при таком расположении остановочный павильон не будет мешать снегоуборке и движению пешеходов.

Переедут следующие остановочные пункты:

– с ул. Бегичева, 19, — к торцу дома на пр-д Котульского, 2 (павильон находится в процессе приёмки);

– с ул. Бегичева, 45, — к торцу дома на ул. Бегичева, 43 (павильон откроется 31 октября);

– с ул. Талнахской, 6, к. 2, — к дому на ул. Талнахской, 10, к. 1 (павильон откроется 1 ноября);

– с ул. Игарской, 46, — к дому на ул. Игарской, 48 (павильон откроется 31 октября).

Текст Надежда Петрова
Фото Владимир Макушкин
30 октября в 17:12 270
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