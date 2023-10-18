Четыре точки опоры

На заседании штаба по вопросам развития населённых пунктов Арктической зоны России под председательством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова утвержден перечень опорных населённых пунктов Российской Арктики. В перечень вошли четыре населённых пункта Красноярского края. Что означает вхождение в перечень и как признание четырех точек на карте края опорными повлияет на жизнь северян? На вопросы отвечают северные депутаты.

Социально-экономический каркас

Вначале стоит ответить на вопрос, что, собственно, такое - опорные населённые пункты. В марте 2020 года Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Арктика сегодня признана одним из приоритетных направлений развития России. Её территорию огибает Северный морской путь, чье значение в мире серьёзно выросло в последние годы, реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, влияющие на весь мировой рынок.

По словам министра развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекунова, стратегия развития Заполярья и Северного морского пути требует комплексного подхода. Властям необходимо было определить форпосты стратегического освоения Арктики, итогом этой работы и стал перечень опорных населённых пунктов.

Главная цель создания ОП - ускоренное развитие всех регионов Крайнего Севера и повышение качества жизни северян.

В итоге, список был сформирован Правительством России совместно с регионами, которые полностью или частично входят в Арктическую зону. В него вошли 26 населённых пунктов и прилегающие к ним территории, имеющие стратегическое значение для страны, господдержка которых будет осуществляться на системной основе.

До 1 июля 2024 года будут разработаны мастер-планы развития отобранных населённых пунктов на период до 2035 года и определены источники финансирования.

Государство делает ставку на ускоренное развитие северных агломераций, имеющих стратегическое значение для экономики, логистики и обороноспособности страны.

При этом успех программы во многом зависит от качества мастер-планов развития. В случае их успешной защиты перед правительством субъекты АЗРФ получат эффективный инструмент по сохранению и привлечению новых трудовых ресурсов.

Как изменится наша жизнь?

Как повлияет на развитие населённых пунктов Красноярского края их включение в перечень опорных пунктов АЗРФ? Что изменится в жизни северян? Как включение краевых городов и поселков в перечень скажется на развитии краевой АЗ в целом?

За ответом на эти вопросы мы обратились к северным депутатам разного уровня, которые, несомненно, примут участие в формировании мастер-планов стратегического развития опорных пунктов Арктики и имеют представление о том, в каком направлении развивается наше Заполярье.

Вице-спикер ЗС Дмитрий Свиридов: «Появление перечня опорных территорий убедительно доказывает, насколько важно для России развитие Арктики»

«Напомню,в 2020 году Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны до 2035 года. Главой государства были поставлены задачи социально-экономического развития Севера: переход Арктики к экономике замкнутого цикла, запуск проектов, основанных на частных инвестициях, создание и модернизация промышленных производств, внедрение наукоёмких технологий, разработка новых месторождений, - говорит вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, - Президентом обозначена задача по достижению показателей социального развития арктических территорий до уровня не ниже среднероссийских. Формирование перечня опорных территорий и все действия, что за этим последуют, – важные шаги в реализации задач, поставленных главой нашего государства.

Включение Дудинки, Диксона и Игарки в перечень, прежде всего, означает грядущее реальное их обновление, в том числе, модернизацию инженерной инфраструктуры. В Норильске такое обновление уже идёт полным ходом.

Перечисленные населённые пункты станут, в определённом смысле, плацдармом для дальнейшего развития Арктики, а это – привлечение капиталов, производств и людей на территории. Значение всех указанных населённых пунктов возрастет. Увеличится и их население. Соответственно, должно усилиться внимание краевых и федеральных властей к указанным населенным пунктам. Несомненно, должно улучшиться и обеспечение опорных пунктов, как стратегически важных точек на карте Арктики.

Кроме того, я надеюсь на то, что теперь произойдут серьёзные изменения в транспортной инфраструктуре – недавно Президент России дал указание вернуться к идее строительства северо-сибирского железнодорожного пути. Развитие Арктики, определение опорных форпостов её развития, я считаю, должно в ближайшее время вернуть к жизни идею строительства северного широтного хода.

Я сам норильчанин, и для меня очень важно, что статус опорного пункта получил Норильск. Уже воплощаемый в жизнь план социально-экономического развития города до 2035 года станет примером для большинства остальных опорных населённых пунктов - Мастер-планы развития опорных городов Арктики будут разрабатываться по аналогии с планом социально-экономического развития Норильска. У нас впервые стартовал такой масштабный проект и, что немаловажно, - этот проект именно комплексный. Обновляется сразу всё - и производство, и жилой фонд, и коммунально-инженерная инфраструктура.

Дудинка получит стимул к развитию не только, как спутник-порт Норильского промышленного района, но как плацдарм для освоения Таймыра крупнейшими инвесторами в нефтегазовой сфере.

Появление перечня – прямое доказательство того, что стартовавшие крупнейшие в истории Севера инвестиционные проекты – реальность, уже воплощаемая в жизнь. В итоге мы говорим о сотнях тысяч рабочих мест и миллиардных доходах в бюджеты всех уровней».

Депутат ЗС от Норильска Ирина Субочева: «Увеличение населения, рост научного потенциала, повышение качества услуг и уровня обеспеченности»

«Важный вектор развития в нашей стране, определенный Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, имеет чётко очерченный круг задач, начиная с самого, на мой взгляд, важного - комплексного подхода к развитию этих территорий, программно-целевого управления, - говорит заместитель председателя комитета ЗС по образованию и культуре Ирина Субочева, - развитие территорий в эффективном взаимодействии с федеральным уровнем обеспечивает взаимосвязь отраслевых и межотраслевых мероприятий на всех этапах - от планирования до реализации.

Эти шаги позволят ускорить «приход» в Арктику самых современных технологий, послужат созданию новых направлений развития территорий, развитию транспортной инфраструктуры.

Все это в дальнейшем скажется на увеличении числа постоянных жителей Арктической зоны края, росте научного потенциала, будет способствовать повышению качества бюджетных услуг, уровня обеспеченности ими во всех населённых пунктах. Города в Арктике должны иметь достаточно комфортную развитую инфраструктуру для жизни в этих суровых климатических условиях, я уверена, что решение и этой социальной задачи будет учтено в планах по развитию опорных пунктов АЗРФ.

Надеюсь, что следующим шагом на федеральном уровне будет принятие решений по важнейшим социальным вопросам, которые помогут повысить интерес, в том числе у молодёжи, к работе и жизни в условиях Арктики. Это - достойная заработная плата, «закрепление» в северной пенсии северного коэффициента, арктическая ипотека и другие.

Ещё очень важно, чтобы решение социально-экономических задач для страны и региона учитывало сохранение и, где необходимо, - восстановление неповторимой природы этих территорий.

Норильск – «пионер» в этом смысле и может стать не только партнёром, но во многих вопросах «наставником», потому что уже развивается с таким подходом».

Депутат ЗС от Норильска Юрий Захаринский: «Очевидно включение в перечень опорных пунктов Норильска, Дудинки и посёлка Диксон как стратегически важных населённых пунктов для Красноярской Арктики».

«Также важно, что их господдержка будет осуществляться на системной основе, - высказал свою точку зрения заместитель председателя комитета ЗС по природным ресурсам и экологии Юрий Захаринский, -

При определении перечня населённых пунктов, по информации Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, учитывалось обеспечение развития добывающей промышленности, имеющиеся базы для освоения месторождений, в том числе в целях бесперебойного обеспечения металлургических предприятий стратегически важным сырьём для импортозамещения, наличие крупных инвестпроектов, в том числе относящихся к проектам технологического суверенитета.

При этом у меня вызывает сомнения включение Игарки в перечень опорных пунктов. Напомню, порт Игарки на Енисее замерзает, и соответственно порт будет работать только в период речной навигации.

По моему мнению, в список должна была войти Хатанга. Надеюсь, перечень будет дорабатываться и дополняться».

Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов:«К населённым пунктам с таким статусом будет особое внимание со стороны региональных и федеральных властей»

«Впервые мы заговорили о том, что Норильск может быть опорным городом российской Арктики ещё в 2009 году в рамках подготовки Концепции развития города на период 2010-2020 годов, - рассказывает председатель НГСД Александр Пестряков, - Что такой опорный город? Опорный город – это центр постоянного, не вахтового, проживания людей. В таких городах есть вся необходимая инфраструктура – школы, детские сады, больницы, оказываются все государственные услуги, есть логистические центры (аэропорты, морские и речные порты) и так далее. На протяжении всех этих лет понятие опорности населённых пунктов росло, федеральные власти обратили на это внимание, и сегодня такой юридический статус для ряда территорий закреплён.

К населённым пунктам с таким статусом будет особое внимание со стороны региональных и федеральных властей, в том числе в плане дополнительных преференций. Сейчас уже существует ряд льгот и особый налоговый режим для Арктических регионов. Примерно таких же преференций мы ожидаем и в рамках развития опорных населённых пунктов АЗРФ.

В Норильске уже есть Комплексный план социально-экономического развития до 2035 года. Безусловно, его реализация будет продолжена. Могу отметить, что именно Норильск стал своего рода пионером в этой области, благодаря решениям, принятым на уровне Совета Федерации ФС РФ. Теперь на базе этого опыта, который получен Минвостокразвития, сформированы поручения для других опорных населённых пунктов создать аналогичные планы развития территорий и приступить к их реализации.

В опорную зону Арктики в Красноярье входит не только агломерация Норильск-Дудинка, но и посёлок Диксон и город Игарка. Это позволит расширить уже имеющиеся направления сотрудничества между нашими территориями, укрупнить логистические центры и выстроить новые горизонтальные связи. То есть речь идёт не только о сохранении уже имеющейся инфраструктуры в опорных пунктах, но и о создании новой, под те задачи, которые сегодня перед регионом ставит федерация.

Хочу отметить, что принятое решение о включении нашего города в перечень опорных населённых пунктов для АЗРФ в большей степени касается юридических лиц, промышленных компаний и инвесторов, а не каждого отдельно взятого жителя. В то же время мы все должны понимать, что привлечение в наши города инвестпроектов – это и создание новых рабочих мест, и строительство дополнительных инфраструктурных объектов, в том числе социальных.

Наша главная задача – безусловная реализация всех мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Тогда мы получим значительный эффект и качественные изменения и для инвесторов, и для наших жителей».