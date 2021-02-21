Четырёхстороннее соглашение о финансировании Комплексного плана социально-экономического развития Норильска подписано

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярский край, город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель» скрепили подписями намерения сделать Норильск ещё более комфортным и привлекательным. Алексей Чекунков, Александр Усс, Дмитрий Карасев и Владимир Потанин подписали два документа: первый - непосредственно четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве, второй документ определяет совместную подготовку Комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года.

Согласованные и подписанные в итоге документы дадут Норильску на развитие более 120 млрд рублей:

- 24 млрд рублей - средства федерального бюджета;

- 14,8 млрд рублей - средства краевого бюджета;

- 81,3 млрд рублей - средства «Норникеля».

Город сможет реализовать мероприятия по ликвидации семи объектов аварийного жилья, построить два многоэтажных жилых дома в центральном районе Норильска, три многоэтажных жилых дома в Оганере, 11 малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах в центральном Норильске, провести реконструкцию первого этапа одного многоквартирного дома, имеющего историческую ценность. 1860 семей будут переселены в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями. Пройдет реконструкция более 45 км коллекторного хозяйства. Также в план вошли: термостабилизация грунтов под 12 объектами, благоустройство 8 общественных пространств и 24 придомовых территории. Запланировано строительство поликлиники на 1297 мест в смену, школы на 1100 мест, начало первого этапа строительства дошкольного образовательного учреждения на 270 мест, реконструкция здания для размещения дошкольников на 236 мест. Будет проведён капитальный ремонт здания Комплексного центра социального обслуживания населения «Норильский». Начнётся первый этап строительства гидротехнического сооружения на реке Норильской.

В интервью «Заполярной правде»15 февраля глава Норильска Дмитрий Карасев сказал: «Начинать обновление Норильска нужно уже сегодня», а через пять дней он уже поставил подпись под документом, благодаря которому теперь можно достигнуть намеченного результата.

Татьяна Паниматченко