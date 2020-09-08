Численность белых медведей находится в устойчивом состоянии

На данный момент численность белых медведей находится на стабильном уровне. Пока не ожидается ни роста, но и ни спада их популяции.

-Медведь находится в таком довольно устойчивом состоянии. Он не будет ни прирастать ни снижать численность - вышел на стабильный уровень. Самки приносят по одному, реже - по два, а еще реже - по три детеныша, - пояснил Павел Кочкарёв.

Исследования популяции медведей проходили в Центральной Арктике, а именно на северном побережье Красноярского края, восточной части Карского моря и западной части моря Лаптевых. По этим данным на настоящий момент ведется точный подсчет численности на 2020 год. Отметим, что в 2017 году на Таймыре и арктических островах насчитывалось около 1,6-2,2 тысячи особей.